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國旅補助1300再送1300元現抵！台北喜來登「悠遊住」夯爆，揪6人免費吃辰園「黃金片皮鴨三吃」

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／台北喜來登大飯店提供
圖／台北喜來登大飯店提供

國旅補助正式要於7月15日正式上路囉！為搶攻暑期商機，不少飯店業者推出搶先住與加碼補助等好康吸引顧客消費。五星飯店「台北喜來登飯店」特地規劃除原先補助1,300元外還加碼翻倍送，直接再送1,300元現抵超狂，另外還有「悠遊暢饗」免費吃龍蝦烤鴨三吃，太多好康即日起開放預訂，快揪團住起來！

台北喜來登順應觀光局「悠遊國旅」補助方案宣布推出搭配的「悠遊住」與「悠遊暢饗」住宿專案。其中「悠遊住」方案，台北喜來登加碼送1,300元馬上折抵，更狂的是直接現抵，相當消費者只需付1,300元起即可入住並享露天泳池、三溫暖、健身房等設施，還可免費暢看房內電影與享用迎賓飲料。若是家庭成員入住，還可加購499元至5樓手拉手樂園暢玩Switch賽車與球池溜滑梯等兒童專屬設施。

圖／台北喜來登大飯店提供
圖／台北喜來登大飯店提供

不僅如此，「悠遊暢饗」住宿專案更是超殺優惠，扣除國旅補助每房1,300元，只要8月31日前雙人入住3,588元享桃山鍋物或握壽司放題(原價4,016元)，美國翼板牛、松阪豬無限供應搭配特製日式湯底，現流握壽司品嘗致鮮，用餐贈送價值980元「龍蝦海膽燒」，此外鍋物暢饗8月份龍蝦海膽燒升級為「日本九州王者小田和牛」。四人入住7,176元享比薩屋24道義大利菜暢饗(原價4,908元)，贈送價值4,220元的「龍蝦海鮮燉鍋」與「提拉米蘇」為CP值最高推薦。

圖／台北喜來登大飯店提供
圖／台北喜來登大飯店提供

圖／台北喜來登大飯店提供
圖／台北喜來登大飯店提供

而頂級辰園粵菜的「免費黃金片皮鴨三吃」(價值3,280元)，則只要滿6人入住（10,764元）即符合並可爽吃超過30款人氣粵菜、手工點心、煲湯等。值得一提的小確幸的是，上述專案都不需要再額外付款15.5%稅金與服務費喔。詳請請上官網或直接致電訂購囉！

圖／台北喜來登大飯店提供
圖／台北喜來登大飯店提供

台北喜來登「悠遊住」國旅補助優惠

預訂日期：即日起至9月30日

入住日期：7月17日至9月30日

專案價格：週日至週四入住每晚3,900元起(已含15.5%稅金與服務費)

專案內容：申請國旅補助成功訂房者，入住時台北喜來登回饋1,300元馬上折抵，可享免費客房內付費電影、免費冰箱迎賓飲料

台北喜來登「悠遊暢饗」國旅補助優惠

預訂日期：即日起至8月31日

入住日期：7月17日至8月31日

專案價格：週日至週四入住每晚4,888元(已含15.5%稅金與服務費)

專案內容：預訂一間享桃山鍋物或握壽司雙人暢享、預訂兩間享比薩屋四人暢享，用餐再送龍蝦；預訂三間以上享辰園六人暢享、再送招牌烤鴨四吃，同桌用餐者須為入住專案旅客；專案另可享免費客房內付費電影、免費冰箱迎賓飲料

圖／台北喜來登大飯店提供
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