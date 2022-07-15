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趁著國際熱氣球嘉年華 來臺東追球、迎曙光

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台東三仙台光雕。　圖：臺東縣政府交通及觀光發展處觀光遊憩科／提供
台東三仙台光雕。　圖：臺東縣政府交通及觀光發展處觀光遊憩科／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】「2022臺灣國際熱氣球嘉年華」已於7月2日在鹿野高台盛大開幕，其中，首場曙光光雕音樂會則在7月8日清晨於成功鎮三仙台風景區登場，臺東縣副縣長王志輝與上萬民眾在沙灘上一起迎接東邊昇起的第一道太平洋曙光。

臺東縣政府表示，三仙台是迎曙光的絕佳景點之一，五顆鮮豔的熱氣球跟隨音樂，與冉冉升起的朝日相互輝映，現場上萬民眾驚呼連連，連續兩年成為觀賞人次最高的曙光光雕音樂會。

為了最佳角度欣賞曙光光雕音樂會，許多民眾與攝影達人在活動開始前數小時已到三仙台。活動由臺東都蘭「薪傳舞團」揭開序幕，再由臺東球領軍，與臺北熊讚球、南瓜球、蠟筆球及深受小朋友喜愛的養樂多超人球一起帶來精彩光雕秀，新生代臺語民謠歌手「楊肅浩」以溫暖嗓音唱出日出時分的幸福溫度。

「2022臺灣國際熱氣球嘉年華」開幕至今，吸引逾14萬人次前來欣賞，熱氣球嘉年華活動舉辦至8月15日，遊客在5:30-7:30以及17:00-19:00上下午時段到鹿野高台，即可欣賞國內外造型球展演，還有機會搭乘熱氣球繫留。 接下來還有五場熱氣球光雕音樂會，7/15池上大坡池、7/22知本溫泉區、7/29太麻里曙光園區，8/15臺東縣立體育場及8/15鹿野高台的閉幕光雕音樂會。縣長饒慶鈴歡迎全國遊客來臺東鹿野高台追球、迎曙光，盡情享受慢活時光。

「2022臺灣國際熱氣球嘉年華」相關資訊：

官方網站 http://balloontaiwan.taitung.gov.tw/

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