飯店補助1300變16300元！全台「悠遊國旅」飯店加碼5選，0元多住一晚、Buffet免費吃

由台灣政府交通部觀光局為了振興疫情共存後的國內旅遊經濟，特地規劃2022年7月15日的每週日至週四入住各大符合申請資格的民宿飯店，而入住旅客可「先搶先贏」獲得住宿補助，最高享有每房1300元的住宿補助。而飯店業者也抓準這波預期的市場商機，特地加碼推出各種超狂抵用金或其他搭配優惠，像是「補助1300元變16300元」、「免費多住一晚」與「0元吃高級Buffet」等好康統統都有，UDN小編整理全台5大飯店很狂的國旅加碼補助，一起來看看吧！

台北寒舍艾麗酒店

台北寒舍艾麗酒店搭配國旅補助，每房每晚最高可折抵1,300元，再加碼期寒舍艾麗推出的「艾麗加倍送」住房專案，只要活動期間的週日至週四雙人入住精緻客房每晚4,999元，不僅可享原先國旅補助最高的每房1,300元外，更狂的是加倍贈送入住期間2,600元餐飲抵用金，直接每人最低不到550元就可以爽住高級飯店，還能免費使用七樓高空的戶外游泳池與獲贈免費的FORTE洗沐系列旅行組35ml一組。

圖／寒舍艾麗酒店提供

圖／寒舍艾麗酒店提供

台北晶華酒店

五星「台北晶華酒店」也加入國旅補助的行列，並決定超前部署推出即日起至7月16日的「晶華超前補住」住房優惠專案，兩人成行、4,999元起即可入住12坪大的精緻客房，還可以任選「免費0元入住第二晚」或是「免費享用柏麗廳雙人自助晚餐加早餐」」的服務，倘若是上述優惠名額已滿也沒關係，至少正式活動期間最多也能每房補助1300元喔。

圖／台北晶華酒店官網

台中港酒店

台中港酒店適用「悠遊國旅」補助方案即將於7月17日正式開跑囉，比照辦法每房享有1,300元補助，直到活動至政府經費預算用罄為止，但台中港酒店可不僅如此，祭出了放大超過10倍的優惠加碼，只要成功符合補助對象且入住的賓客，可獲得額外市價15,000元的「全台83間觀光工廠體驗券」；除上述外，加碼補助的方案還有7月15日開跑的「振興再加碼，入住台中港酒店熊安心」，享有高等套房1.6折起外，還可獲贈免費星級早餐、Mini Bar、設施無限用、點心鬆餅一份、高鐵來回0元接駁與30分鐘紓壓體驗課程等，真的太好康快衝！。

圖／台中港酒店官網

台南老爺行旅

持有中華民國身份證明之國人自由行旅客入住「台南老爺行旅」，除了相同週日至週四入住的悠遊國旅1,300元外，也適用像是香料行旅味旅聯名專案、甘心南漂住兩晚專案、美國運通卡專案與環保旅人優惠專案等。台南老爺行旅也特地加碼專屬「爺粉」優惠，凡於國旅補助期間，使用1,300元補助者，每名補助者將贈送300元老爺住宿現金抵用券一張，抵用券還可至「全台老爺10館通」用，不過數量有限，贈完為止。

圖／老爺行旅台南店官網

高雄圓山大飯店

知名「高雄圓山大飯店」搭配政府的悠遊遊國旅住房專案，期間限定即日起至8月31日選擇每房每晚市價3,900元的市景雙人房，直接享有免費升等「四人房並含所有房客的早餐」，若是維持雙人入住直接升等豪華湖景房，另外再加碼打滿3劑旅客每房再加贈圓山鳳梨酥禮盒一份喔。

圖／高雄圓山大飯店官網

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