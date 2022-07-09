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倒數一周！「樂高90週年樂園」快閃台北夢時代 闖關拿紀念小車、消費送獨家限量禮

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／台灣樂高粉專
圖／台灣樂高粉專

今年過90歲生日的樂高，將「想玩 世界就是玩樂園」限時搬到台北夢時代購物中心2F夢廣場，不只有巨型溜滑梯及比人高的生日蛋糕，還設置了闖關活動，破關可拿到活動限定體驗禮，樂園免費入場，邀請大家一起來幫樂高慶生；購買玩具滿額再送90週年限定好禮，活動為期18天，只到7/17(日)止，大小朋友們別錯過了。

圖／台灣樂高粉專
圖／台灣樂高粉專

樂高打造了「想玩 世界就是玩樂園」，從彩虹造景溜溜梯往上就能抵達90週年紀念樂園，最吸睛的是兩個大人高的粉嫩生日蛋糕，讓小朋友馬上變身玩偶進入樂高世界，別忘了打卡、留下獨特紀念照唷！現場還設置「繽紛跳格趣」、「玩轉時光機」、「摩托車特技場」三個關卡，完成關卡後觸發隱藏拍照打卡點，憑活動闖關憑證消費，還可獲得90週年限定紀念小車(適合4到14歲小朋友體驗)，為期18天的活動已經進入倒數一週，想朝聖的粉絲們可要好好規畫！

圖／台灣樂高粉專
圖／台灣樂高粉專

到場消費滿額可獲得百變鸚鵡(全台活動)、限定90週年紀念托特包、90週年紀念鑰匙圈，持統一百貨卡，全館消費滿4200再送人偶祈福塔(台北場獨家)，南部的粉絲別羨慕，台北場結束後，將在7/29(五)～8/14(日)移師到高雄夢時代3樓蛋型空間再次現身，到時也會推出高雄場限定的禮物及活動唷。

圖／台灣樂高粉專
圖／台灣樂高粉專

樂高消費滿額禮

滿額1600元，送百變鸚鵡(全台活動)

滿2800送90週年紀念托特包 台北場獨家

滿3800送90週年紀念鑰匙圈

憑闖關憑證消費送90週年限定紀念小車

樂高90週年活動專頁

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蛋糕 購物中心

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