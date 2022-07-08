擁抱大自然！ 精選全台６間「森林系咖啡廳」 放空享用咖啡甜點、芬多精深呼吸

在生活步調快速的都市裡生活，偶爾會讓人感到喘不過氣、無法好好放鬆，如果想要稍微讓自己喘口氣、放慢生活步調，不妨找個風和日麗的午後到山林系的咖啡廳坐坐，不論是和朋友一起邊喝咖啡邊聊天，或者是一個人望著窗外的美景放空都可以釋放平常積累的壓力。以下將介紹 6 間全台各地的山林系咖啡廳，推薦給想要親近大自然的你！

台北 好樣秘境 VVG Hideaway

圖／@xei.yu

好樣餐廳底下的「好樣秘境 VVG Hideaway」隱身於陽明山菁山里，在一片綠蔭之間夢幻的白色玻璃屋，加上店內的特色選書、精緻的雜貨擺飾，打造出讓人放鬆又舒適的氛圍。除了室內的座位之外，也有室外的座位可以選擇。不論是想要找一個安靜舒適的地方用餐或是和朋友一起聚餐都相當合適！

圖／@xei.yu

地址：台北市士林區菁山路136-1號

電話：02-2862-6488

營業時間：週一至週日 11:00-19:30，16:00-17:30 全場清場消毒不開放入內

台北 生活在他方夜貓店

圖／@gary.photo_1230

生活在他方夜貓店就在政大附近，純白色的建築外觀，加上附近綠意盎然的景致，相當舒適宜人。夜貓店和本店一樣有提供精緻的甜點和充滿童趣的繪本，如果喜歡生活在他方本店的你絕對不能錯過這間位在文山區的夜貓店！從中午一路營業到半夜兩點，白天可以欣賞貓空的山景，晚上還可以欣賞到貓空的夜景，各有魅力。店內沒有提供訂位以及電話服務，採現場候位制，如果有問題可以直接私訊臉書粉專詢問。

圖／@gary.photo_1230

地址：台北市文山區指南路三段40巷8-5號

營業時間：週四～週日 12:00-2:00

新北 微微山房

圖／@kyla_065

位於金山的微微山房於三月開始試營運，隱身於山林秘境間，是新開幕的老宅咖啡廳。能夠在一整片綠意之間，喝杯咖啡、享用甜點，都能夠讓身心放鬆。天氣好的時候，戶外的座位能夠一邊吸收芬多精、一邊曬曬太陽，室內的座位則是可以感受老宅的魅力，喜歡接觸大自然又對老宅有興趣的你絕對不能錯過！

圖／@kyla_065

地址：新北市金山區三重橋7號

電話：02-2408-0599

營業時間：3 月試營運，可至臉書粉專確認時間

新竹 上山喝咖啡

圖／@petite_amy_

上山喝咖啡位於大山背逃學步道口，木造的咖啡屋加上兩層戶外的露天座位區可以將眼前美麗的山景盡收眼底。除了可以悠閒的喝咖啡放空之外，如果在吃飽喝足之後想要稍微活動一下身子，也可以到逃學步道走走逛逛，呼吸山上的新鮮空氣，欣賞沿途的風景。

圖／@petite_amy_

地址：新竹縣橫山鄉120號

營業時間：週六~週日 8:00-17:00

新竹 厚食聚落

圖／@vane_slife

厚食聚落位在新竹竹北交流道附近，「厚食」為客語當中「好吃」的意思，同時也代表著與人敦厚、環境共好之意。進到了厚食聚落，就像是走進了世外桃源，遠離了都市的喧囂。除了有戶外咖啡廳之外，園區內偶爾還會舉辦小農市集，既可以享受山林之間的寧靜，還能夠感受到滿滿的人情味。

圖／@vane_slife

地址：新竹縣竹北市光明六路東二段95-5號

電話：03-550-6289

營業時間：週三～週日 11:00-18:00

南投 隱茶STEAM

圖／@aj2652008

位於車埕貯木池畔的隱茶STEAM因清晨和雨後雲霧繚繞而得名，過去曾經是振昌木業的資材課，在這個充滿歷史感的空間當中，除了能夠一邊品嘗店家精選的台灣茶、一邊感受室內的日式風情之外，還能夠欣賞窗外的湖光山色，享受靜謐悠閒的午後時光。

圖／@aj2652008

地址：南投縣水里鄉車埕村民權巷101-3號

電話：04-9277-6471

營業時間：平日10:00-17:00、假日10:00-18:00，週二公休

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