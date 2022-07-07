在台灣踩點「宮崎駿景點」！ 獨享霍爾城堡的浪漫、千尋隧道的驚喜、借物少女的植栽綠意

以奇幻風格而聞名的日本動畫大師宮崎駿，作品經常探討大自然與人類之間的關係，讓粉絲也相當好奇他的靈感究竟從何而來，才能打造出如此絢爛的吉卜力世界？而在台灣，其實也有不少與吉卜力動畫場景有些相似的景點，因此這回我們特別精選全台宮崎駿景點，你不用特地飛到日本，就可以親自走進電影場景之中！

基隆忘憂谷

在基隆八斗子海濱公園的觀景台下方，有一片名為「忘憂谷」的綠瑩瑩谷地，讓人聯想到《風之谷》的「娜烏西卡」公主，一心為家鄉奮戰的那片美麗土地。從忘憂谷可以遠眺基隆嶼，奢侈地將山谷與海景一次盡收眼底，而步行至海灘，還有海蝕地形與豆腐岩等地質景觀可以觀賞，見證大自然的鬼斧神工，似乎真的能忘卻憂愁和煩惱呢！

圖／IG@allen19820103

地址：基隆市中正區北寧路旁

開放時間：09:00 – 17:00

自行開車：沿中正路往濱海公路方向行駛，至八斗子後轉入八斗街，即可看見指標。

大眾運輸：自基隆火車站前搭103路公車，可在八斗子站下車，再沿八斗街步行約25分鐘可達。

九份阿妹茶樓

很多人都以為，九份「阿妹茶樓」是《神隱少女》的取景地，但其實宮崎駿已經澄清這是誤傳，不過仍舊吸引許多慕名而來的國內外旅客。當夜幕低垂，阿妹茶樓的燈籠高掛，搭配著中式古典風格的建築，看起來就像是「千尋」第一次踏進溫泉街的拱橋，見到「湯婆婆」經營的澡堂的畫面，奇妙氛圍令人如痴如醉。值得一提的是，推薦大家到這裡可以選擇戶外用餐區，一邊品茗，一邊沉醉在九份的山海之景中。

圖／IG@xnom.jmc

地址：新北市瑞芳區市下巷20號

電話：02 2496 0833

營業時間：週一～週五 11:00 – 21:00；週六日 10:00 – 22:00

大眾運輸：於捷運忠孝復興站2號出口處，搭乘1062客運至九份站下車。

汐止拱北殿

位於新北的「汐止拱北殿」，不僅是當地人的信仰中心，以及北部熱門的賞楓景點之一，殊不知也藏有酷似《神隱少女》電影場景的地方喔！往拱北殿仙公廟的路途，會經過一座石砌的彼岸橋，有些人覺得看起來很像是千尋與「無臉男」相遇的紅色拱橋，而石牌和石橋帶有濃厚的日本味，當楓葉轉紅時更有身在日本的錯覺！

圖／IG@rickycheng_0622

地址：新北市汐止區汐萬路三段88號

電話：02-2646-1888

營業時間：07:00 – 17:00

自行開車：Google地圖導航搜尋「汐止拱北殿」。

大眾運輸：汐止火車站對面大同路寶島眼鏡行前，搭乘587公車、890公車或社區巴士F910。

李棟山莊

在新竹尖石鄉和桃園復興鄉的交界處，有座被列為小百岳的李崠山，而這裡居然隱身著被稱作「台版霍爾移動城堡」的「李棟山莊」。李棟山莊最初為面向登山客的民宿，但隨著時間的推移使建築逐漸老化，前些年還不幸遭逢祝融之災，所幸並無大礙，反而增添一種獨特的奇幻感。老實說，雖然與《霍爾的移動城堡》動畫中的城堡外觀不太相同，但微妙的廢墟感可說是不謀而合呢！

圖／IG@shampoocurry

地址：新竹縣尖石鄉八鄰29號

電話：03 584 7226

門票：10元清潔費

自行開車：Google地圖導航搜尋「李棟山莊」。

后里八號隧道

還記得《神隱少女》一開始，千尋走的山洞隧道嗎？來到台中泰安鐵道文化園區附近的「后里八號隧道」，就能夠體驗千尋和她父母通往未知世界的感受！在停駛的台鐵舊山線，有被稱為后里三大秘境的八號隧道與圳磚橋，自停駛之後更是被抹上神秘的色彩，不過因為這裡廢棄許久，還是建議大家攜伴前行，以自身安全為主要考量，若有看到禁止進入的公告，也就別強行闖進囉！

圖／IG@yu_ning0202

地址：台中市后里區永興路21號

自行開車：Google地圖導航搜尋「舊山線八號隧道」。

九樹森林

霍爾的移動城堡是由各種破銅爛鐵與房舍堆積而成，只要入住近幾年開業的南投旅宿「九樹森林」，就能一睹為快！座落於魚池鄉的九樹森林，提供「霍爾白堡」和「霍爾高塔」房的房型，是業主特別以廢棄煙囪進行改建的房間，因此外觀看起來確實有種老舊廢墟的視覺感受，而房間裡頭走的是現代工業風，從裡到外都讓人忍不住拍個不停。

圖／IG@christine__212

圖／IG@christine__212

地址：：南投縣魚池鄉中興巷6-18號

自行開車：Google地圖導航搜尋「九樹森林」。

大眾運輸：從台中火車站 / 高鐵站搭客運直達埔里，於「埔里總站」下車後以計程車方式抵達，或搭乘南投客運公車「埔里～九族線」路線，抵達「下內加道」站後步行三分鐘即可抵達。

微風山谷民宿

除了北台灣，台南也有《神隱少女》的朝聖地嗎？當然有，就在「微風山谷民宿」！微風山谷民宿以原木作為主要結構，直接將建築打造成動畫中「湯屋」的模樣，希望能讓住客感受到遠離塵囂的寧靜。而在民宿的大門，你可以看到湯婆婆的雕像，一臉威嚴的樣子，感覺自己真的是不小心闖進另一個世界的電影主角呀！

圖／IG@delia_51

在這邊也提醒大家，民宿主人為了維護整體住宿品質，是謝絕訪客參訪和拍照的，所以有興趣的讀者不妨安排到這裡住看看吧～

地址：台南市南化區72-1號

自行開車：國道3號→新化系統交流道下→左轉省道20(往玉井)→左鎮→右轉省道20乙(往南化)→過西埔村莊後→見半屏橋標示左轉進入南天宮牌樓→174-2鄉道即可抵達。

大眾運輸：搭乘台南至南化興南客運公車→至中坑站下車→從南天宮牌樓步行約兩公里即可抵達。

千畦種籽舘

而在台南市區，有對熱愛大自然的夫妻以種子為主題，悉心打造出的「千畦種籽舘」，正巧與《借物少女艾莉緹》的場景如出一轍！從外頭看，千畦種籽舘被滿滿的綠意包圍著，而當你推開門，進入博物館內時，映入眼簾的是各式各樣的種子和植栽，彷彿走進艾莉緹的家中。

圖／IG@ybimcd

圖／IG@ybimcd

值得注意的是，博物館採電話預約制，每天 10:00 至 18:00 會有專人接聽，記得要提早預約才有機會置身在宮崎駿的世界唷！

地址：台南市北區東豐路451巷29之1

電話：06 236 0035

門票：每人100元，含專人導覽

自行開車：Google地圖導航搜尋「千畦種子博物館」。

大眾運輸：搭乘2、19、橘12、綠17公車，於「無障礙福利之家」下車後，步行約10分鐘即可抵達。

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