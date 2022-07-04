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新生命開獎有禮！台北寒舍艾美推「性別揭曉」派對，爽吃Buffet與再享免費禮遇

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／台北寒舍艾美酒店提供
圖／台北寒舍艾美酒店提供

在全球逐漸成為常態的「寶寶性別揭曉派對」，近年在台灣更是刮取一股炫風。台北寒舍艾美酒店推出「寵艾貝比」性別揭曉派對，包含戶外派對場地、主題派對佈置、性別預測板與性別揭曉雙層蛋糕、中西式豪華Buffet、席間暢飲果汁與咖啡等，歷年於台北寒舍艾美酒店完婚之新人準爸媽還可以享有免費禮遇喔。

圖／台北寒舍艾美酒店提供
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台北寒舍艾美酒店抓準寶寶性別揭曉商機，特地規劃宴會廳派對專案，只要即日起每位2,000元（服務費10%另計）元，最低保證人數35位，就可以享有此特惠專案，包含QUUBE戶外派對場地、為準爸媽客製化的主題派對佈置、性別預測版與最狂的性別揭曉雙層蛋糕等，另外還有中西式超奢華的Buffet自助餐、果汁與咖啡吧等，每位受邀人都可以獲得精美的邀請卡，此外，不限年份，只要於台北寒舍艾美酒店完婚之新人祭出特別優惠，兩位主角準爸媽還可享免費禮遇喔。

圖／台北寒舍艾美酒店提供
圖／台北寒舍艾美酒店提供

而準爸媽及賓客莫過於在乎派對的餐食，台北寒舍艾美特別規劃從開胃前菜、主食再到甜點湯品統統都有，像是前菜有經典凱薩沙拉、日本和風壽司與香料玉米筍佐乳酪；主食則有美式派對必吃的煙燻炭烤豬肋排、鹹香下飯的九層塔蒜香中卷以及飽足感十足的松露白醬鮮蝦義大利麵與燻雞芝麻鮭魚卵炒飯等；至於湯品可選擇蛤蠣鮮菇綠竹筍雞湯；不可或缺的甜點則有酒香的橙酒乳酪泡芙、酒櫻桃巧克力塔黑莓伯爵巧克力蛋糕與酸甜迷人的糖酥檸檬塔，完全是派對必吃的佳餚。更多優惠好康請上官網查詢。

台北寒舍艾美酒店

官網：www.lemeridien-taipei.com

電話：(02)6622-8000

圖／台北寒舍艾美酒店提供
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