跟福容大飯店同天生日「住1晚送1晚」！生日有1、5住宿半價 人氣港點第二件15元吃到

桃園福容大飯店今年過15歲生日，推出一連串超值折扣跟大家一起分享喜悅；跟桃園店同一天生日的壽星可享住一晚送一晚的優惠，生日裡有1、5兩個數字的朋友也能享房價5折優惠，還有福粵樓港點王第二件15元的餐飲優惠，消費滿額再送福隆國際沙雕藝術季門票，符合資格的粉絲們快點筆記下來！

圖／福容大飯店桃園店官網

福容大飯店桃園店於2007年7月8日開幕，只要是同年同月同日的壽星，即可享訂房住宿「福容假期-豪華客房」(一晚3440元)住一晚送一晚優惠(限量，需電話訂房)；如果不是同一天生日也別失望，只要生日裡有1跟5兩個數字，也能有房型定價5折的優惠折扣；連本月壽星也有超值的壽星專案，福容大飯店將贈送生日蛋糕、客房生日佈置，15歲的壽星還可以享平日免費升等。

圖／福容大飯店桃園店粉專

福容大飯店旗下的福粵樓也推出15周年優惠，只要在這個月裡到福粵樓用餐，人氣港點王「黃金蝦餃皇」、「鮮蝦腐皮捲」、「香煎蘿蔔糕」三款任一，第二件加購只要15元，單筆消費滿2000元，再送「2022福隆國際沙雕藝術季」門票1張。

圖／福容大飯店桃園店官網

15周年優惠(至2022/7/31止)：

1、壽星住一晚送一晚

與桃園店同年同月同日生(2007/7/8)的壽星，享「福容假期-豪華客房」住宿一晚再贈送一晚優惠。(價值3440元)

※入住期間：2022/7/1-7/31，不限7/8當日入住，贈送房間需於當次消費使用完畢，可選擇：

A、同日入住兩間雙人房或一間四人房。 B、同一間雙人房連續入住兩晚。

※限電話訂房，由法定代理人(或監護人)訂房及陪同入住，並於入住時提供身份證明文件核對。

※限量五間，依電話預約之先後順序，額滿為止。

2、生日有「1」、「5」，住房享5折

西元出生年月日中，有「1」及「5」兩數字，住房享「房型定價」5折優惠

※每張證件限定一間。

3、七月壽星超值專案

精緻客房3299/家庭三人4139/家庭四人房$4489，凡本月壽星平日(週日到週五)入住，贈送四吋生日蛋糕、客房生日佈置(含生日氣球/小卡/生日帽/拉旗)，15歲壽星還可享平日免費升等至經典雙人客房。

※限壽星本人入住，需提前三日電話預約，入住需出示身份證明文件正本證明。

4、餐飲優惠：

活動期間2022/7/1～2022/7/31至福粵樓用餐訂購「黃金蝦餃皇」、「鮮蝦腐皮捲」、「香煎蘿蔔糕」三款任一，可享同品項加購第二件$15元優惠，每種品項最多加購一件。單筆消費滿2000元送「2022福隆國際沙雕藝術季」門票1張。