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12歲以下免費入園！暑假遊尖山埤 精彩戶外體驗一波波

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尖山埤江南渡假村針對暑假推出一系列活動，提供親子最好的戶外學習環境。　圖：尖山埤江南渡假村／提供
尖山埤江南渡假村針對暑假推出一系列活動，提供親子最好的戶外學習環境。　圖：尖山埤江南渡假村／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】暑假是學生們最期待的假期，除了家庭作業及安排才藝學習外，家長陪伴孩子參加戶外活動更是兼顧學習、休閒與增進親子關係的最佳時機。台糖尖山埤江南渡假村擁有「幸福百甲山水」及豐富的淺山生態，為提供親子最好的戶外學習環境。

特別於7月1日至8月31日舉辦「江南戶外探險趣」暑期活動，規畫「尖山旅蛙大冒險」戶外體驗行程，並推出「12歲以下免費入園」（團體不適用）、「江南樹谷2日遊」、「夜間觀察」及「蘭花盆栽DIY」等活動，滿滿的戶外體驗行程，歡迎親子家庭及大專院校師生報名體驗。

▲園區內有結合環境教育、生態體驗、獨木舟、漆彈、烤肉及遊園車等一系列休閒設施。　圖：尖山埤江南渡假村／提供
▲園區內有結合環境教育、生態體驗、獨木舟、漆彈、烤肉及遊園車等一系列休閒設施。　圖：尖山埤江南渡假村／提供

「尖山旅蛙大冒險」結合環境教育、生態體驗、獨木舟、漆彈、烤肉及遊園車等園內休閒設施，推出「小蛙偵探淺山冒險」、「漆彈窯烤披薩嚐鮮」及「水庫划水烤肉體驗」共3種戶外行程供遊客選擇，涵蓋園區生態、水上及陸域活動，不同年齡層都可以找到自己喜歡的戶外活動，享受放暑假的快樂。

▲從園區生態到水上、陸域活動，滿足不同年齡層的小朋友。　圖：尖山埤江南渡假村／提供
▲從園區生態到水上、陸域活動，滿足不同年齡層的小朋友。　圖：尖山埤江南渡假村／提供
>▲從園區生態到水上、陸域活動，滿足不同年齡層的小朋友。　圖：尖山埤江南渡假村／提供

若想要體驗不同的戶外活動，江南渡假村特別結合樹谷生活科學園區內的農場、科博館、攀岩及繩索等活動，於暑假期間每週五、六、日推出「江南樹谷2日遊」住宿專案，提供木屋四人房含早餐只要4,599元，專案期間訂房每房再贈送400元餐飲抵用券，超值行程不容錯過！

▲暑假探索江南渡假村，體驗精彩親子課程。　圖：尖山埤江南渡假村／提供
▲暑假探索江南渡假村，體驗精彩親子課程。　圖：尖山埤江南渡假村／提供

夜晚的江南渡假村同樣精彩，暑假期間免費提供房客「夜間導覽」或「蘭花盆栽DIY」夜間活動，聘請導覽老師免費帶領房客觀察夜間生態及分享人文故事，感受與白天截然不同的江南之美；或是由專業講師帶領及分享蘭花苗移盆及種植知識，每場限額30名，開放房客免費預約報名。

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