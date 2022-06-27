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北捷哀號電價漲恐多付1.5億 台電曝 「我們虧損更嚴重」流淚狂勝

不等國旅補助了 暑期平日390爽玩水陸雙園

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6/27起水陸聯票3折390元。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
6/27起水陸聯票3折390元。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】不用等7/15國旅振興方案，6/27起到暑假週一到週五「探索世界」加「馬拉灣」水陸聯票原價1,300元折扣後只要390元。假日12歲以下小朋友只要一名大人現場購買全票陪同，即可免費入園，兩大主題樂園一次滿足，把握夏季限定的馬拉灣，盡情享受炎炎夏日的玩水時光消暑又清涼！

▲麗寶樂園人氣設施搶救地心為全台唯一斷軌式列車。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
▲麗寶樂園人氣設施搶救地心為全台唯一斷軌式列車。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

麗寶樂園渡假區表示，暑假即將到來，把握全家大小出遊的好時機，不用苦等交通部觀光局國旅振興方案，提前三周將優惠回饋給遊客。原價1,300元的水陸聯票，6/27起平日超殺有感價3折390元，全家大小一家四口使用優惠就能省下3640元，雙主題樂園「探索世界」與「馬拉灣」一次玩夠夠，假日12歲以下小朋友只要一名大人現場購買全票陪同就可免費入園。此外，麗寶福容大飯店也推出暑假訂房早鳥加碼禮，即日起~ 6/30前透過官網訂房，享早鳥優惠每房加贈500元渡假區禮券。

▲大人小朋友都愛的馬拉灣大海嘯。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
▲大人小朋友都愛的馬拉灣大海嘯。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

吃喝玩樂住都祭出破天荒優惠了，當然少不了購物狂最愛的OUTLET特惠，麗寶OUTLET MALL 即日起至7/11(一)在B區1F國際展演廳推出涼夏家電特賣會，抗漲拼經濟獨家限量商品5折。LG、SONY、SAMSUNG、IRIS還有超人氣家電品牌BRUNO等，限時出清價79折起滿5,000元還現折500元，等你來搶好康撿便宜。

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