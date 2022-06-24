下雨天也不怕！精選20間「台北常態室內展」好逛好拍　沉浸藝術殿堂中

台北與新北可說是集全台資源於一身的大都市，此處的藝文發展也因此成長茁壯，透過許多藝文家、創作者和支持者的努力讓這些文化得以保存下來，時代演進與文化交流也讓我們用不一樣的視野看世界，在古建築中翻轉出創意與新生。

▲圖片來源：IG@bluestar125.1、IG@vivelavie_cindyyy

且許多場館也都是室內展區，於一年四季都在下雨的都市中，若要規劃旅遊行程也超級適合，此篇精選台北新北20間室內常態展館，讓大家即使下雨天外出也能有個好去處。





20間室內常態展館：





#文創/文藝

1.松山文創園區

2.寶藏巖國際藝術村

3.華山1914文化創意產業園區

4.大稻埕戲苑





#藝術特展

1.臺北市立美術館

2.朱銘美術館

3.阿波羅畫廊

4.1839 當代藝廊

5.台北當代藝術館

6.敦煌藝術中心





#博物館/科學館/植物園

1.國立臺灣科學教育館

2.國立故宮博物院

3.國立臺灣博物館

4.國立臺灣博物館土銀展示館

5.國立臺灣博物館南門園區

6.袖珍博物館

7.台北典藏植物園

8.北投溫泉博物館

9.鶯歌陶瓷博物館

10.坪林茶業博物館





#文創/文藝





松山文創園區

前身為日據時期的「臺灣總督府專賣局松山菸草工廠」，在2011年轉型為【松山文創園區】，園區內除了有巴洛克式花園、噴水池與流水造景，還有藏在綠蔭樹群中的生態池；館內不只提供活動展演空間，不時有特展、藝術展的作品呈現，也進駐了文創店家「水水生活x松菸小賣所」，在百坪的空間裡進駐40個品牌，多元的空間利用讓此處在信義區成為一個能夠放鬆舒壓、體驗慢活的好去處。

▲水水生活x松菸小賣所，圖片來源：松山文創園區

▲圖片來源：IG@hey6ldl_

松山文創園區

館區地址：台北市信義區光復南路133號

營業時間：08:00–18:00





寶藏巖國際藝術村

【寶藏巖】聚落主要由60、70年代興建的違章建築所形成，在2010年正式營運，以「聚落共生」的概念活化並保存【寶藏巖】原有的建築架構，持續創造聚落多元豐富的樣貌，不時有藝文特展和特色展覽，在粉絲專頁也都有詳細介紹和跨國際的計畫持續與民眾分享、推廣，為【寶藏巖】注入新的生命力。

▲圖片來源：IG@samuii_v

▲圖片來源：IG@samuii_v

寶藏巖國際藝術村

館區地址：台北市中正區汀州路三段230巷14弄2號

營業時間：11:00–22:00(週一休館)





華山1914文化創意產業園區

此處是台北市的市定古蹟之一，為藝術展覽、音樂表演等文化活動場地，將想法與設計透過創意體現，不只成為跨領域的對話平台，也讓此處成為市民一處生活記憶的空間，感受生活中的美學魅力。而當期的展覽也都會公告在粉絲專頁上，像是這期精彩的【Donna Art－潮流藝術展】，有著奈良美智、草間彌生、村上隆等知名藝術創作家，喜歡翻轉創意藝術作品的朋友可別錯過了。

▲圖片來源：IG@arielcchen

華山1914文化創意產業園區

館區地址：台北市中正區八德路一段1號





大稻埕戲苑

將台灣傳統戲曲文化在大稻埕的歷史街區中保留一塊園地，在此不只有多檔精彩的歌仔戲、布袋戲演出，館區內也有詳細的布袋戲人物介紹以及製作的骨架結構與組成，希望能將傳統戲曲藝文之美在充滿歷史風情的古街區中持續上演、讓更多人愛上。在參觀完後也能逛逛一旁充滿古味的迪化街，周邊也都有許多傳統小吃點心可品嚐。

▲圖片來源：IG@katestlc

大稻埕戲苑

館區地址：台北市大同區迪化街一段21號





#藝術特展





臺北市立美術館

為台灣第一座公立現代美術館， 建築外觀採「井」字形結體，意在以美術館為文化活水之泉源；四周玻璃牆面採光也讓室內光影隨時間移動而變化，隨著藝術一起起伏流動。而【臺北市立美術館】館內的展覽不只侷限於視覺感受，像是近期《接近》的展區以特殊且富有個性的空間規劃，讓觀眾在此可以往下俯瞰大廳，其開放流動的場域特性，形成獨特的建築語彙，同時以不同角度重新定位這個迴廊，讓藝術不只是視覺感受，還能在空間、人與人之間流動。

▲圖片來源：IG@r_prw

臺北市立美術館

館區地址：台北市中山區中山北路三段181號

營業時間：09:30–17:30(週一休館)





朱銘美術館

在從小的教科書上就能閱讀到關於朱銘在藝文界、雕刻界所打響的名號，而你是否真曾到過【朱銘美術館】一探這「種活藝術種子」的殿堂呢？可見美術館內偌大的草皮上呈現歷年的作品，而在館內也可以欣賞到不同於《太極系列》、《人間系列》的作品集，可見人物在局部上了色彩、在肢節與體態上都更有不同的想像空間與變化，且美術館也長期推廣「雕塑藝術」、「兒童藝術教育」，希望能培養兒童對藝術的五感體驗。

▲圖片來源：IG@chuan0105

▲圖片來源：IG@yay_summer

目前也有舉辦「2022藝起GO歡樂」，推廣寵物友善生活空間，在4月至10月每月開放一日毛寶貝入園活動，一同野餐踏青並感受藝術的薰陶。





朱銘美術館

館區地址：新北市金山區西勢湖2號

營業時間：10:00–17:00(週一休館)





延伸閱讀>>毛小孩入侵「朱銘美術館」！期間限定一起玩耍、野餐GO歡樂





阿波羅畫廊

為台灣歷史最悠久的畫廊之一，「以專業的眼光，為收藏者選擇好的作品；與畫家共創未來的遠景，與他們共享成名畫作的喜悅與榮耀」是館長一直以來的堅持與信念，在作品的擺放間與陳列設計，都可見館方的用心，在此也曾為許多畫壇上的藝術家展出生平的初次展覽，到此參觀能讓你感受玩味藝術、為生活增添色彩的機會。

▲圖片來源：IG@sw223213

阿波羅畫廊

館區地址：台北市大安區忠孝東路四段218-6號A棟2樓

營業時間：11:00–19:00(週日休館)





1839 當代藝廊

身為攝影師的你肯定不能錯過【1839 當代藝廊】，其藝廊名稱源自於「1839年攝影術發明時至今日」，為了讓更多人能深入了解攝影、愛好攝影、欣賞攝影，藝廊的經營理念以立足台灣、放遠全球、推廣攝影藝術為主。

▲圖片來源：IG@aslashcareer

由攝影師的不同角度與視野去看到全世界，跨國界的攝影展分享也讓大家能在攝影的領域中看見更多的可能性，即使是純欣賞也能相當有趣。





1839 當代藝廊

館區地址：台北市大安區延吉街120號126巷1號旁入口請由號地下樓

營業時間：11:00–19:00(週一休館)





台北當代藝術館

【台北當代藝術館】致力將藝術、古蹟、科技三者相結合，在此曾舉辦過多場精采的當代藝術展覽，不只開拓視野也促進了不同文化、種族、國籍間的對話與交流；而粉絲專頁上也都會有當期的展覽資訊和展覽作品，無論是靜態或是動態的紀錄片都有，展覽豐富讓每次的體驗都能沉浸在不同的藝術殿堂當中。

▲圖片來源：flickr_pohao liu

台北當代藝術館

館區地址：台北市大同區長安西路39號

營業時間：10:00–18:00(週一休館)





敦煌藝術中心

【敦煌藝術中心】由畫家洪平濤發起創立，提供中青藝術家發表的園地，也曾走過臺灣經濟發展的八十年代、文化多元鼎盛的九十年代，跟著時代與藝術的流轉持續在此展出新一代藝術創作家的作品，寬廣的空間與展品安排設計，讓人可以在此細細品味藝術氛圍。

▲藝術家/傅詩霖，【當綠燈亮起】。(圖片來源：IG@camarchera)

敦煌藝術中心

館區地址：台北市松山區富錦街91號

營業時間：11:00–19:00(週一休館)





#博物館/科學館/植物園





國立臺灣科學教育館

館區內除了有關於生命科學、物理、化學等常設展區，更不定期與國內外知名策展單位推出主題特展，像是《Pingu企鵝家族的誕生：40週年巡迴特展》、《teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們》等精彩展覽，讓無論是大人或是小朋友都能有不一樣的收穫與視野，且館區的建築構造也相當迷人，在不同的光影中呈現不一樣的美感相當特別。

▲圖片來源：IG@sylviaig

▲圖片來源：IG@eggboys16

國立臺灣科學教育館

館區地址：台北市士林區士商路189號

營業時間：09:00–17:00(六日09:00–18:00，週一休館)





國立故宮博物院

相信大家對故宮肯定再熟悉不過了，院內除了有常態性的古代珍藏品像是玉雕、陶瓷製品、古字書法作品和國寶翠玉白菜外，也可見古歐洲興起的洛可可藝術品，精緻時鐘與修妝盒除了華麗的外觀，仔細觀察細節也能深深佩服其作工的精緻，以獨特的色彩，搭配金色，深受皇室喜愛，創造了美妙愉悅的洛可可裝飾時代。

▲國立故宮博物院也有提供線上參觀！讓你在家就能逛故宮（圖片來源：國立故宮博物院）

國立故宮博物院

館區地址：台北市士林區至善路二段221號

營業時間：09:00–17:00(週一休館)





國立臺灣博物館

此處不只門票超便宜，且除了本館外還能順遊觀看古生物館、土銀展示館和附近舊古蹟南門園區；館外的建築有著古希臘式的石柱建築，其內的圓頂幾何圖形抬頭向上望去也相當壯觀，館內的展示作品和文字介紹著台灣的起源和生物的奧妙歷史，帶著小小孩的家庭還可到地下一樓讓小朋友來個互動式的遊戲體驗。

▲圖片來源：IG@harold.c.elric

▲圖片來源：IG@virginia_syu

國立臺灣博物館

館區地址：台北市中正區襄陽路2號

營業時間：09:30–17:00(週一休館)





國立臺灣博物館土銀展示館

在此可見遠古「菊石」的演化過程，了解生命的起源、恐龍是否會做愛等一系列考古的有趣研究，其內也有多個巨大的恐龍模型相當壯觀，無論大人或小孩都適合來到此欣賞古生物遺骸中的任何可能性與意義價值，也許下回觀看「侏儸紀公園」的電影系列還能叫出恐龍的名字呢！

▲圖片來源：IG@maxheartsherry

▲圖片來源：IG@maxheartsherry

國立臺灣博物館土銀展示館

館區地址：台北市中正區襄陽路25號

營業時間：09:30–17:00(週一休館)





國立臺灣博物館南門園區

其前身為二戰前台灣唯一及東亞規模最大的樟腦及鴉片加工廠，在一樓的常設展有著如何重建現有園區和從前製作鴉片的歷史，二樓特展則會不定期的更換，且過年期間在南門園區還會有特色市集讓大家來購買美味的年菜回去，相當特別。

▲圖片來源：IG@chia_hsing1970

國立臺灣博物館南門園區

館區地址：台北市中正區南昌路一段1號

營業時間：09:30–17:00(週一休館)





袖珍博物館

【袖珍博物館】是亞洲第一座專門收藏當代袖珍藝術品及娃娃屋的博物館，網羅世界一流袖珍藝術家的作品，擁有排名世界第二大的收藏規模，希望將許多人成長過程中扮演重要角色的童話故事以袖珍藝術作為呈現，可見小小的飾品、家俱和建築外觀藉由藝術家的巧手經典呈現，「小而巧」的可愛模樣讓人在一旁都想住進去好好體驗端詳，細節上的用心也讓人不禁看得入迷。

▲圖片來源：IG@vivelavie_cindyyy

袖珍博物館

館區地址：台北市中山區建國北路一段96號B1

營業時間：10:00–18:00(週一休館)





台北典藏植物園

遇到下雨天卻希望被芬多精擁抱，那你可以到【台北典藏植物園】走走！此處有如縮小版的熱帶雨林，館內佈滿了綠色植物，喜歡多肉植物的朋友在此也可見一大區各式大大小小形形色色的品種，園區內有區分出不同氣候與地域的植物品種，不僅相當豐富在畫面視覺上也相當好拍，重點是遇到下雨天也不怕。

▲圖片來源：IG@dotdot_0722

▲圖片來源：IG@dotdot_0722

台北典藏植物園

館區地址：台北市中山區濱江街16號

營業時間：09:00–17:00(週一休館)





北投溫泉博物館

【北投溫泉博物館】前身為「北投公共浴場」，為日據時期建造具有英式風格的公共浴池，而泡湯以及公共浴池的概念源自於日本「錢湯」文化，在經歷整修後重新打造為【北投溫泉博物館】，讓大家參觀舊時人們泡溫泉的好所在。

▲圖片來源：IG@missingjennie

一樓保留早期的磨石子泡湯設施以及木造迴廊，還原當時提供給顧客的木造置物櫃以及售票口，現場還有許多互動溫泉遊具以及泡湯前盥洗用的沖水區，彷彿搭上時光機重溫早期豐富的人文風情。鄰近景點還有知名的綠建築「北投圖書館」、北投公園露天溫泉泡湯以及地熱谷，很適合一起順遊。

▲圖片來源：IG@missingjennie

北投溫泉博物館

館區地址：台北市北投區中山路2號

營業時間：09:00–17:00(每週一及國定假日休館)





鶯歌陶瓷博物館

為全台首座以陶瓷為主題的博物館，希望將台灣陶瓷文化中所累積下來的作品加以典藏、保存與維護，同時推廣教育活動和國際交流合作，讓民眾能看見在不同的技術與創作下誕生的陶瓷作品，同時顛覆觀賞者對於陶瓷的想像。

▲圖片來源：IG@taco0519

而今年更是與特拉維夫依瑞茲以色列博物館合作，精選2020特拉維夫工藝與設計雙年展中的作品展出，打破以往對於陶瓷的型態與色彩樣貌，透過不同的作品理念感受陶瓷藝術之美。

▲館外也有彩虹牆可拍照。圖片來源：IG@kanata1994_

鶯歌陶瓷博物館

館區地址：新北市鶯歌區文化路200號

營業時間：09:30–17:00(週六日09:30–18:00)





坪林茶業博物館

說「坪林」是大台北美麗的後花園也不為過，此處有著獨特的種茶、製茶歷史特色，尤其是文山包種茶的產製，是一處充滿豐富資源與觀光潛力的美麗茶鄉，而在【坪林茶業博物館】將在地的特色文化保存、教學傳遞，在此建立了一座雅致沉靜的茶文化殿堂。

▲圖片來源：IG@tingting_sw

博物館內含展示館、體驗館與茶藝教室等空間，定期辦理各式茶相關主題特展， 帶領大家認識台灣茶產業，述說一心二葉嫩芽下的無數動人故事，感受「一沙一世界，一花一天堂」中那得來不易的曼妙茶香底蘊。





坪林茶業博物館

館區地址：新北市坪林區水德里水聳淒坑19-1號

營業時間：週一至週五09:00–17:00；六日09:00–17:30(每月第一個星期一休館)





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