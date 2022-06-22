每日限量1間！只要2人「包場六福渡假村」享VIP 1泊2食，還有專屬動物見面會

【旅奇傳媒/記者-謝筱華】一個好的選擇，讓我們提高品味，開展別樣視野，郵輪旅遊以豐富多元的航程，為海上假期創造耳目一新的體驗！ 真得是久違了，萬眾期待的海陸之行即將於2023年展開，探尋懷念的日本

2022-06-19 17:30