每日限量1間！只要2人「包場六福渡假村」享VIP 1泊2食，還有專屬動物見面會
想要享受獨家包場度假村的奢華感就趁現在！關西六福莊特地推出「包場渡假」專案，並同步提供「鑽石私房VIP假期」住房，最低只要2人直接包場爽玩，不僅如此還享有1泊2食、免費專車接駁與超萌動物寶寶專屬見面會，每日限量只有一間喔，快把握專屬體驗吧！
位於新竹縣關西鎮的關西六福莊此次規劃專屬私家包場專案，為了就是讓民眾可以安心享受度假，只要即日起至9月30日，入住「包場渡假1泊2食：鑽石私房VIP假期」計畫，就能雙人爽住最頂級的鑽石套房一晚，免費專車定點來回接駁、早餐及晚餐由專人送到房等VIP服務，每日限量只有一間，價格20,800元（服務費10%另計）。
除此之外，專案還包含超萌動物寶寶見面會「小福豚體驗專屬特別場」，搶先與剛出生的動物相見歡，包含甫於今年3月才出生的福豚寶寶，直接最近距離跟著導覽員一起見證寶寶的成長故事；另外還有「淺山農事體驗」前進探索友善耕作的農地，觀察蚯蚓生態循環箱的設計原理，了解農地裡的生態循環，讓孩子透過種植、採摘、生物防治等農事步驟，學習如何愛護環境，體驗一日耕種達人的工作。更多好康請上關西六福莊生態度假旅館官網查詢。
關西六福莊生態度假旅館
地址：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號(六福村主題樂園旁)
電話：02-6616-6521
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