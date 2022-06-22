夏季穿搭TOP7渡假單品！旅遊輕鬆穿出時尚感 拍起照絕對驚豔

夏季是個非常適合旅遊的季節，但說到外出旅遊，對應季節的穿搭就相當重要了。如何能穿得美又好整理行李，相信是許多喜愛旅遊的人都會遇到的問題。今天，我們就來分享適合夏季旅遊的穿搭守則，讓大家都能簡單就有型，不用再塞滿行李箱就能拍下美美的旅遊照！

TIP１｜白T最百搭

夏季絕不能少的就是白T的穿搭組合了，幾乎所有風格都能搭的白T不僅簡單就能創作出經典時尚感，悶熱的夏季穿上還能不至吸熱達到涼爽的體感與視覺效果。外出旅遊帶上白T可以搭配率性的牛仔褲或日常的休閒褲，都能簡單穿出好看的時尚感，輕薄的上衣也完全不佔空間。

白T最百搭圖片來源／Unsplash

白T最百搭2圖片來源／Unsplash

TIP２｜牛仔不怕髒

牛仔褲一樣是不退流行的好搭單品，尤其夏季旅遊時帶上牛仔褲好穿更能不怕髒。如果想凸顯線條曲線，可以選擇貼身且針對身形做出剪裁的牛仔褲，想為穿搭打造更特別的風格，也可以選擇褲腳有特殊設計的牛仔褲，都能輕鬆為穿搭加分，耐穿又好走的牛仔褲更能讓旅遊更舒適。

牛仔不怕髒圖片來源／Unsplash

牛仔不怕髒2圖片來源／Unsplash

TIP３｜背心多風格

如果夏季旅遊不想帶太多衣服，輕薄又好穿的背心是不錯的選擇。不論是貼身背心、設計造型背心，只要選擇經典色系，搭褲裝、裙裝都很合適。材質上除了常見的棉質，絲質也很適合悶熱的夏季，更能打造出不同棉質背心的優雅感。如果單穿背心太露比較害羞，外搭一件小外套也能時尚又不怕入夜著涼喔！

背心多風格圖片來源／Unsplash

背心多風格2圖片來源／Unsplash

TIP４｜襯衫隨妳穿

悶熱的夏季來件輕薄的襯衫除了防曬之外也能為穿搭加分，不論是當作外套照在背心或上衣外，或是選擇涼感絲質的襯衫，直接當作上衣率性穿上，都能呈現簡單的時尚感。如果不想帶太多件衣服出外旅行，襯衫也能穿出多種風格，單穿、當外套搭配、綁起衣角做造型，都能用一件衣服打造不同穿搭美感！

襯衫隨妳穿圖片來源／Unsplash

襯衫隨妳穿2圖片來源／Unsplash

TIP５｜洋裝簡單美

夏季旅遊想好看又不佔行李空間，一件式的洋裝就是首推的單品了。不論是造型式或單一色系的洋裝，都能輕鬆穿出不同的時尚美感。夏季穿搭挑選洋裝除了看重洋裝的材質必須輕薄透氣，合適身高的長度也能讓整體比例更加修長，腰身如果有剪裁或綁帶設計，更能凸顯出完美的身材比例喔！

洋裝簡單美圖片來源／Unsplash

洋裝簡單美2圖片來源／Unsplash

TIP６｜墨鏡超有型

夏季旅遊穿搭絕不能錯過的單品就是墨鏡了，任何風格的穿搭再戴上合適臉型的墨鏡，都能直接讓時尚感再升級！想增添明星氣息可以選擇大鏡面的墨鏡，想走個性路線則可以選擇圓形或更前衛造型的款式。此外，墨鏡的配件也很適合盤起髮型後配戴，看來不僅更加俐落，也能有效遮光並減少頭髮散落的悶熱感。

墨鏡超有型圖片來源／Unsplash

墨鏡超有型2圖片來源／Unsplash

TIP７｜涼拖率性走

一雙好看又耐穿的涼拖鞋，不僅能為造型加分，也能讓夏季旅遊更輕鬆。選擇合適腳型的涼拖非常重要，一般腳型的朋友可以選擇簡單卻有設計感的款式，腳型較寬的朋友則可以選擇夾角設計的涼拖，讓整體視覺變得更加修長。如果希望涼拖能提升整體比例，也可以考慮選擇適當的高跟涼拖來搭配。

涼拖率性走圖片來源／Unsplash

涼拖率性走2圖片來源／Unsplash

延伸閱讀>>【穿搭】春夏「好穿脫」單品推薦！５項單品對抗溫差大的換季時期，衣櫃裡必須收藏

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」