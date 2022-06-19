壽星、康復者享優惠！ 三大經典酒店「6月專屬方案」限定組合快追

想住酒店趁現在！各家酒店推出6月限定方案，每種優惠都超划算。不僅有吃還有玩，爽吃自助餐之餘還能享用高級設備，你還在等什麼～

台北喜來登大飯店

台北喜來登大飯店。 圖／agoda

台北喜來登大飯店。 圖／ agoda

雙子壽星不哭哭

雙子座壽星出示身分證明即可享有優惠，不過每日限量8間，且須提前四天預訂，各位雙子們手腳要快啦～

專案價格：

週日至週四入住每晚4,299元起

週五入住每晚4,699元起

週六與指定假期入住每晚5,099元起

入住日期：

即日起至6月21日

優惠內容：

(1)加價299元可享「蘋果木燻烤美國肋眼牛排」、「蒜味奶油龍蝦義大利麵」、「煙燻鮭魚綜合沙拉」、「巧克力布朗尼佐雙色可頌鬆餅」

(2)入住專屬生日布置的豪華客房乙晚

(3)翌日享用「Buffet之王」十二廚自助早餐

(4)The Deli 4吋精緻蛋糕乙份

(5)免費客房電影無限暢看

查看詳情：官網

新三十而已

活動延長到9月底啦！入住旅客中有一位超過30歲出示證件即可享優惠，上午9點入住到隔天15點退房，住好住滿30小時，還能免費使用行政貴賓廳、Happy Hour暢飲、泳池健身房等超紓壓設施，30歲後的各位下班就可以衝！

專案價格：

免費升級行政豪華客房，每晚3,633+15.5%元起

入住日期：

即日起至9月30日

優惠內容：

(1)當日早上9:00入住、隔日下午15:00退房，保證住滿30小時。

(2)入住當日使用行政貴賓廳禮遇包含Happy Hour時段，方案可享貴賓廳使用時段為上午10:30-21:00。

（若逢高住房率、每週五、六、日時，行政貴賓廳Happy Hour將實施分流進場，請依飯店規定為主）

(3)免費使用17F會館健身房、游泳池、三溫暖。

(4)享1F十二廚自助早餐買一送一優惠，請於訂房時或櫃台登記入住時購買。

查看詳情：官網

台北晶華酒店

台北晶華酒店。 圖／agoda

台北晶華酒店。 圖／agoda

康復者假期

晶華酒店鎖定吃了「無敵金星」的新冠康復者，祭出史上最強一泊二食$4,999優惠，每房出示數位新冠病毒健康證明，或健保快易通健康存摺等相關證明即可享優惠。

專案價格：

每房4,999元起

入住日期：

2022/06/01~2022/06/30

優惠內容：

(1)享入住當日栢麗廳自助式晚餐兩客（價值3,476元，需事先自行完成各餐期之餐廳訂位。）

(2)享翌日栢麗廳「CNN唯一推薦台北必吃自助式早餐」兩客（價值1,936元）

(3)21樓「城市星空電影院」，於頂樓泳池畔盡享皓月高掛的夜晚與精彩電影

(4)高鐵飯店聯票享全台最低7折起優惠，6/7~6/30享7折，加碼再贈精選紅酒乙瓶

查看詳情：官網

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