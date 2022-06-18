初夏玩遍台灣！ 「6月好玩活動」花季、藝術節、特色展覽一次看

不知不覺今年也過了一半啦～不能出國的日子是否已經玩遍台灣了呢？還沒的話，六月份全台各地也有很多好玩的活動可以參加唷，還有許多特色展覽即將開跑，大多跟藝術有關，趕快來看看有哪些，今天初夏就去這！

小編小提醒：所有活動皆可能因應疫情而有所變動，出發前記得先到官網或官方粉絲專頁確認活動是否如期舉辦，以免撲空唷！

六月活動月曆。

進擊的巨人展FINAL

進擊的巨人展FINAL。 圖／kkday

《進擊的巨人》是許多人熱愛的動漫作品，此展覽以原畫為核心，加上專業的影音視覺效果，打造出沉浸式的觀展體驗，讓你有身歷其境的感覺～展覽主要分為八大主題展區，有超過兩百幅原畫作品和9公尺寬的劇大螢幕立體劇場等等，超豐富的展覽內容巨人的粉絲絕對不能錯過！

日期：2022/06/25~2022/08/21

地點：台北信義新天地A11（６樓信義劇場）

鬼滅之刃全集中展

鬼滅之刃全集中展。 圖／kkday

超火紅的《鬼滅之刃》要來台灣啦～想體驗鬼殺隊與鬼的英勇戰鬥史嗎？那絕對不能錯過這次的展覽，此展覽完整呈現日本的展出內容，除了展示1比1打造的日輪刀和有關鬼殺隊的展品，還有充滿恐怖氛圍的「鬼之間」，特殊的機關搭配精心打造的場景，超有真實感～其他展區也將重現動畫中的名場面，鬼滅迷還在等甚麼？趕緊衝一波！

日期：2022/06/25~2022/10/10

地點：國立台灣科學教育館7樓西側特展區

普立茲獎80週年展

普立茲獎80週年展。 圖／kkday

普立茲新聞攝影獎自1942年設立至今已80周年，這次將展出80年來136幅得獎作品、今年最新的得獎照片，今年也特別設立「疫情下的世界」專區，讓前來看展的人能夠透過照片了解各國民眾的疫情生活，並從中學習與病毒共存。

日期：2022/06/23~2022/09/25

地點：華山文創園區中4B館

會動的文藝復興

會動的文藝復興。 圖／klook

會動的文藝復興將於高雄開展囉！這次的展覽能一次看到36家世界級博物館的珍藏品、文藝復興時期的兩百幅名畫，以及從義大利搬過來的世界文化遺產－百花大教堂穹頂濕壁畫「末日審判」，眾多文藝復興時期的知名作品通通看得到，一起來一場穿越時空的藝術饗宴吧～

日期：2022/06/03~2022/09/11

地點：高雄國立科學工藝博物館

teamLab未來遊樂園

teamLab未來遊樂園。 圖／klook

teamLab未來遊樂園高雄場來啦～這次展覽共有9大數位藝術作品，透過科技讓民眾與藝術互動，繽紛的光線、影像、聲音交織在一起，更是帶給觀眾視覺及聽覺的藝術饗宴～最特別是「與花共生的動物們Ⅱ」將首次在台展出，全新的互動體驗，千萬不要錯過囉！

日期：2022/06/24~2022/10/11

地點：國立科學工藝博物館B1四、五特展廳

基隆潮藝術

基隆潮藝術。 圖／基隆潮藝術FB粉絲團

基隆潮藝術舉辦至今已邁入第8年，主題皆從海洋關懷出發，鼓勵民眾思考基隆與海洋、藝術和環境間的關係，以地景裝置豐富海岸線，並透過藝術搭配大型主題活動，帶動大家對漁港再生的想像～今年基隆潮藝術以「未來島航」為主題，串連漁會正濱大樓、海上美術館至阿根納造船廠，邀請眾多藝術家並召集在地居民共同合作，一起回溯正濱漁港的過往，透過作品展望基隆海港未來的形貌！

日期：2022/06/10~2022/06/19

地點：基隆市中正區正濱路58號（漁會正濱大樓、正濱漁港周邊、阿根納造船廠）

福隆沙雕季

福隆沙雕季。 圖／kkday

福隆國際沙雕藝術季是全台最大的沙雕展，今年以「霹靂傳奇．掌中天下」為主題，打造36座平均4公尺高的沙雕，並與超過30名霹靂布袋戲的角色合作，其中以8公尺高的「素還真」沙雕為最大亮點，而今年特別延長展期到十月中，例假日有空除了來福龍海水浴場玩水，也可以來欣賞精緻壯觀的沙雕和傳統布袋戲的精彩演出唷！

日期：2022/05/26~2022/10/10

地點：新北市貢寮區福隆街40號（福隆海水浴場）

桃園夏日桃金孃節

桃園夏日桃金孃節。

坑子溪休閒農業區充滿豐富的自然生態，主要以「桃金孃」為形象花卉，目前已復育超過一萬株。桃園夏日桃金孃節除了能欣賞整片桃紅、粉白色的桃金孃，還有豐富的農事體驗和裝置藝術，期間也安排了五場主題活動和市集，好玩又好拍～趕快抓緊時間來體驗農村純樸悠閒的美好吧！

日期：2022/06/03~2022/06/12

地點：桃園市蘆竹區坑子溪休閒農業區

夜遊慈湖－水岸光影季

夜遊慈湖－水岸光影季。

夜遊慈湖－水岸光影季在活動期間每天18:30~20:35一共會上演7場光影秀，透過光雕和浮空投影打造出炫麗且充滿科技感的虛擬世界，而慈湖周圍超過兩百座銅像的銅像公園更設置了大型光球、染色燈具和月亮盪鞦韆燈等夢幻裝置藝術，超適合拍照打卡！除了享受慈湖夜間的優美景色，周末也會有文創市集和舞台表演等活動呢～

日期：2022/03/18~2022/06/15

地點：桃園市大溪區復興路一段1097號（慈湖紀念雕塑公園）

台南白河蓮花季

每年6~8月正是台南白河蓮花的最佳賞花期，白河被譽為蓮花的故鄉，賞花期隨處都能看見盛開的蓮花，白河區公所也規劃了賞花路線，讓遊客選擇乘坐公車或騎單車悠遊白河～6/4白天有蓮花絹印手作DIY體驗，傍晚的開幕晚會除了有荷勒市集可以逛，還會有藝人陣容的精彩演出喔！

日期：2022/06/04~2022/08/28

地點：台南市白河區三民路465號

鹿港慶端陽－小鎮光影藝術節

鹿港慶端陽－小鎮光影藝術節。 圖／彰化旅遊資訊網

在彰化舉辦的小鎮光影藝術節活動期間每天19:00~22:00皆會以炫麗的燈光點亮整個鹿港街區和舊鹿港溪，透過特別的光影藝術和周圍的自然環境結合，裝點鹿港小鎮～其中也藉由光影藝術呈現鹿港的歷史與自然生態，還有各種以端午節為主題的裝置藝術呢！小編建議白天先在鹿港的景點逛逛，傍晚再到鹿港街區欣賞夢幻的浪漫景色～

日期：2022/06/02~2022/07/17

地點：彰化鹿港街區及舊鹿港溪

東海岸大地藝術節暨月光．海音樂會

東海岸大地藝術節暨月光．海音樂會。 圖／交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

東海岸大地藝術節是沿著台灣東海岸各地舉辦的藝術活動，除了邀請藝術家駐地創作設置在東海岸風景區的大型戶外作品，也有藝術市集和音樂會等活動。今年的月光．海音樂會在6/21揭開序幕，以「群山之島，眾島之洋」為策展主軸，到九月份一共有八個場次，將自然景觀做為舞台背景，並藉由月升日落、浪起潮退等自然現象進行展演，表達東海岸的生活文化與美學～

日期：2022/6/21~2022/09/12

地點：台東縣成功鎮信義里新村路25號（都歷遊客中心）

六月份有好多充滿文藝氣息的活動及展覽，特別適合平時課業、工作壓力大的你／妳，假日不妨到全台各地走走，拋下煩惱好好享受浪漫美麗的景色和精彩的表演吧！

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