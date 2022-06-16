賞愛情樹+親吻優惠！「台版兼六園」成美文化園區粉紅花盛開 情侶穿校服秀吻照免費入園

情侶夏日出遊看過來！ 有著「台版兼六園」美名的彰化成美文化園區，園內超過200棵紫薇花，預計在6月中後迎來最美時刻，自6/18至9月底前，園區推出「紫薇花季情侶優惠」，學生情侶穿著學校制服，再出示親吻照片就能免費入園！

圖／成美文化園FB專頁

成美文化園區當期花季紫薇花目前花開約達5.6成，預期於6月底有機會欣賞滿樹粉紅花海大爆炸的美景，園內還有許多愛情相關的藝術造景，例如適合浪漫婚禮的「落羽松大道」、象徵成家立業的「成美公堂」、代表種下愛心的巨無霸「播夢種子」以及百年好合的200多歲日本黑松與550歲楓港柿等，來這裡的旅客能盡情拍照、美照將塞滿手機容量。

圖／成美文化園FB專頁

成美文化園從18日至9月底推出活動「紫薇花季x盛開的愛情故事」，紫薇花又別名「愛情樹」，相傳情侶若周圍開滿了紫薇花，紫薇仙子將會眷顧帶來一生一世的幸福，吸引情侶們出遊到訪，活動期間情侶入園只要出示雙方嘴對嘴親吻的照片（可隔口罩安全之吻），即可享優惠價每人200元；如果是學生情侶，出示親吻照片外，再加上穿著學校制服入園，更能享有免費優待！

圖／成美文化園FB專頁

圖／成美文化園FB專頁

成美文化園

地址：彰化縣永靖鄉中山路二段60號

開園時間：週一~週日 09:00~17:00（最後入園時間16:00）

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