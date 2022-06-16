不同角度看基隆！馬祖「夏日海洋號」 2022基隆城博會海上觀展遊程擔當
【旅奇傳媒/編輯部報導】2022基隆城市博覽會已經登場，從海面到陸地展現多種風情，是否曾想過從不同角度體驗城博會魅力呢？馬祖鴻宇海運公司「夏日海洋號」彩繪客船受基隆市政府邀請，為2022基隆城市博覽會期間海上觀展遊程指定合作船舶，讓遊客能夠在海上看到不同角度的基隆。
基隆城博會期間（6/10-19）每日上午10時-晚間10時，從基隆港小艇碼頭至正濱漁港5A碼頭往返，平日12航次、假日16航次，單程約20-25分鐘。
遊程售價全票日間400元、夜間450元，目前已於KKady線上平台火熱預購，凡下訂即送南、北竿間船舶免費體驗1趟，前7000名旅客可獲得城市博覽會專屬限定「航向世界」乖乖1包。
鴻宇海運繼「夏日之夢號」之後，今年3月13日增添一艘49噸級「夏日海洋號」客船加入馬祖營運，船身及內裝彩繪，為連江縣政府SBIR創新服務項目補助，船身設計運用時下流行的手繪度假風來吸引旅客目光；內裝則比照捷運彩繪車廂的規格，設計具馬祖海域特色2D互動體驗，在乘船之餘增加趣味性，成為旅客可再回味的美好記憶。
夏日海洋號規劃有81個座位，以人為主體的設計，考量舒適、氛圍、服務及設計感等面向，配置沙發座椅、環繞式吧檯，照明也可依照不同航程的需要切換情境燈光，營造最佳搭乘感受。為今年大坵尋鹿、海上賞鷗、夜探藍眼淚等海上遊憩航線帶來全新選擇。
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