不同角度看基隆！馬祖「夏日海洋號」 2022基隆城博會海上觀展遊程擔當

無論風吹雨打或日曬冷熱，室內景點都能讓你盡情暢玩！台灣中部有許多寓教於樂的主題體驗博物館和觀光工廠，讓人待上一整個下午都不是問題，無論是乳酪的製程、巧克力的知識、蛋捲的故事、釣魚的最佳手勢、或是單純讓自己腦洞大開，徜徉在幻覺與想像力之中，大小朋友都可以玩中學、學中玩，體驗完之後甚至可以將手作DIY帶回家！正在搜尋不受下雨或其他氣候影響出門興致的景點嗎？立刻把這篇蒐藏起來吧！

2022-06-16 15:00