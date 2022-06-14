快訊

富樂快篩3月遭美示警 指揮中心：食藥署送審後才發EUA

富樂快篩疑混充大陸黑心品 代理商大鑫執行長遭收押

高雄多間汽車旅館房間遭裝針孔 1名房客涉案稱「自己欣賞」

一見雙雕藝術季！「鹽雕」施工首公開 6／16開放參觀

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
「2022一見雙雕藝術季」鹽雕展開雕。　圖：雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供
「2022一見雙雕藝術季」鹽雕展開雕。　圖：雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】由交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處（以下簡稱雲嘉南管理處）所主辦的「2022一見雙雕藝術季」–鹽雕策展，於6/8在臺南七股鹽山正式開雕，現場由雲嘉南管理處陳煜川處長、臺鹽實業股份有限公司七股鹽場李俊宏場長與鹽雕藝術家陳漢中老師進行開雕儀式，在高達2.5公尺堅固的鹽堆中畫下第一刀，為今年一見雙雕藝術季揭開序幕，也期待臺灣的疫情能就此畫下休止符，為7月份即將開始的暑假觀光旅遊帶來新契機。

「2022一見雙雕藝術季」規劃以「鹽雕」及「光雕」為藝術創作媒材，結合永續發展環保思維，創作全臺獨一無二的「鹽」藝術體驗。今年以「鹽宇宙」為主題，於七股鹽山打造太空船等宇宙主題場景，並搭配雲嘉南特色景點及在地生態等，創作12座鹽雕作品；另規劃於臺灣現存最古老的井仔腳瓦盤鹽田展演光雕地景藝術，藉由光雕絢麗的視覺藝術，與鹽田夕陽美景相輝映，讓悠久歷史的鹽田展現新的光彩。

▲6月16日的鹽雕創作參觀先衝一波。　圖：雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供
▲6月16日的鹽雕創作參觀先衝一波。　圖：雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供

雲嘉南管理處陳煜川處長表示，「一見雙雕藝術季」是全臺獨一無二的年度藝術饗宴，今年展期預定自7月2日開始至8月31日止為期2個月，邀請大家屆時來到臺南七股與北門，白天看鹽雕，晚上賞光雕，除了體驗鹽業文化藝術，品嚐在地美食外，也希望遊客能放慢步調，在雲嘉南濱海小鎮多停留住宿一晚，感受小鎮夜晚的寧靜與美麗的星空，藉此放鬆生活的緊張壓力。

此外，為啟發小朋友對鹽雕的興趣與喜好，今年首度與在地小學合作，進行「小小鹽雕師」培訓活動，希望藉由小朋友親自動手，體驗鹽雕創作過程，在地深耕培育出新一代的鹽雕藝術家，為未來的鹽雕創作注入更多希望。今年也將首度開放民眾參觀鹽雕施工過程，並由鹽雕師現場解說，同時為避免耽誤現場鹽雕創作進度，僅於6月16日當日開放參觀，錯過再等一年。歡迎到七股鹽山，參觀鹽雕師創作鹽雕的過程，體會鹽雕施工的辛苦及感受藝術之美。

「2022鹽宇宙」來臨，即將迎接7、8月暑假旅遊旺季，雖然目前國內旅遊仍受疫情影響，然而國人已有相當的防疫意識，疫苗接種亦已普及，各國之間對於疫情也逐漸解封，恢復正常生活指日可待。在今年夏季安排一趟雲嘉南之旅，親自感受「一見雙雕藝術季–鹽宇宙」的鹹味浪潮獨特魅力，除了6月16日的鹽雕創作參觀先衝一波，開展後還有一連串好玩、有趣的活動等著您來參與，敬請期待。更多豐富有趣活動資訊，歡迎搜尋「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲專頁查詢。

相關資訊：

鹽雕創作開放參觀

日期：111年6月16日（星期四）

開放時間：上午10:00~11:30 /下午2:00~4:00

地點：臺南七股鹽山

參觀方式：現場參觀並由鹽雕師簡介鹽雕施工流程。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

觀光 美景 在地美食

延伸閱讀

六四藝術展品恥辱柱遭潑漆 警速逮19歲男送辦

元宇宙AI性愛將成主流？開發者：能在嘴唇上創造觸覺

影／防疫兼拚觀光 2022一見雙雕藝術季將登場

西部局部短延時豪雨 雲嘉南大雷雨至下午1時15分

相關新聞

一秒到京都！ 「玄町本二家」濃厚日本風免出國 日月潭高評價民宿還供道地日式早餐

udn走跳旅遊／菓子の幸福週記 九族櫻花季開跑囉！來日月潭玩耍要住哪裡呢？菓子私心大推魚池鄉新開幕的玄町本二家，本來沒有要來南投旅遊的計畫，看到麻吉的FB分享超級心動，趁著民宿試賣優惠立

關西六福莊、六福萬怡送好康！ 疫苗打3劑最高現賺5,700元

2022年新版國旅補助擬於7月15日上路，提前搶攻國旅安心旅遊補助商機，六福旅遊集團旗下的關西六福莊與台北六福萬怡酒店，...

全台唯一遊艇碼頭飯店！台南安平「福爾摩沙酒店」將開幕 享無邊際泳池、遠眺水景灣與熱蘭遮城

即將開幕的台南安平福爾摩沙遊艇酒店，不但是全台唯一、台南首間擁有遊艇碼頭的飯店，更擁有台南唯一的酒店高樓無邊際泳池，可遠...

天天發車！ 莒光號「觀光列車環島」一日遊 如何購票劃位+搭乘建議+旅遊提醒

udn走跳旅遊／LUCAS阿嬤愛旅行 阿嬤極為推薦搭乘台鐵的低碳旅行。阿嬤帶著孫子Lucas的嬤孫旅行，也一向喜歡說走就走。不過，第一次搭台鐵觀光列車莒光號的環島一日遊，從購票到前一晚訂房住宿，

米其林二星布丁、茶酒饗宴！ 鳴日號Q4策展「大人的品飲學」 鳴日廚房3日行程6／14首賣

主打「五星服務」與「五感體驗」的臺鐵美學觀光列車鳴日號，以搭配四季美景和在地文化規劃主題遊程，今年初更加入「移動的五星餐廳」鳴日廚房，今年9月底之前的訂位皆已額滿，而日前甫結束、團費高達9萬元的環島七

「免費住宿」驚喜開搶！台北喜來登「暑期限時1泊2食」，爽吃十二廚龍蝦牛排Buffet

知名五星飯店台北喜來登大飯店自疫情以來不斷推出優惠促銷吸引顧客消費，這回為了搶攻暑期住宿優惠，特地推出限時暑期快閃「免費住宿一泊二食優惠」，再大啖雙人十二廚晚餐與翌日早餐，爽吃龍蝦，牛排與迷迭香羊排等超豪華料理。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。