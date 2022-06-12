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夏日「豪」優惠！ 萬豪旅享家全台15家精選酒店 超值半價享積分

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桃園大溪笠復威斯汀度假酒店。　圖：萬豪國際集團／提供
桃園大溪笠復威斯汀度假酒店。　圖：萬豪國際集團／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】有多久沒有走出戶外，來一趟質感之旅呢？前段時間的沉潛是為了準備即將來臨的燦爛時光，身處疫情緊繃時代，萬豪旅享家在台灣今年邁向20家酒店里程碑，其中旗下15家酒店聯手推出夏日超值優惠活動，邀請精質旅客把握時機提早規劃下一段旅程。

旅行，豪懂您！夏日優惠即日起至9月30日，只要在「萬豪旅享家 Marriott Bonvoy®」平台註冊會員，預訂指定酒店連續2晚住宿，即可以超值半價加購餐飲消費額，以及額外獲得萬豪旅享家1,000積分的優惠，鼓勵大家隨心玩，輕鬆享折扣。

▲台南安平雅樂軒酒店。　圖：萬豪國際集團／提供
▲台南安平雅樂軒酒店。　圖：萬豪國際集團／提供

「萬豪旅享家 Marriott Bonvoy®」旅行計劃替台灣用戶客製化設計「旅行，豪懂你」全新度假模式，共集結旗下15家酒店、11個代表品牌、8個目的地含括台北、宜蘭、新竹、林口、桃園、台中、台南和高雄，祭出一系列夏日獨享活動，享有超值的餐飲優惠和額外積分，深入探索寶島台灣各色美景，好住好吃好景好好玩。

合作酒店包含台北W飯店、桃園大溪笠復威斯汀度假酒店、台北士林萬麗酒店、台北國泰萬怡酒店、林口亞昕福朋喜來登酒店、台中萬楓酒店、台南安平雅樂軒酒店、台北萬豪酒店、高雄萬豪酒店、台北喜來登大飯店、新竹豐邑喜來登大飯店、宜蘭力麗威斯汀度假酒店、台北寒舍艾美酒店、台北六福萬怡酒店、台中豐邑MOXY酒店等，讓享受生活的旅人把握優惠時機，及早規劃一趟完美的豐富旅程！

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