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行家才懂！奢華探險郵輪－龐洛號 台灣驚喜乍到2023出發

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圖：龐洛郵輪／提供
圖：龐洛郵輪／提供

被譽為海上皇宮的郵輪旅遊，可說是頂級旅遊代名詞。　圖：龐洛郵輪／提供
被譽為海上皇宮的郵輪旅遊，可說是頂級旅遊代名詞。　圖：龐洛郵輪／提供

 【旅奇傳媒/記者-張偉浩】體驗最新、最大的郵輪可以暢玩多樣娛樂設施、觀賞精彩表演，是郵輪新手首次搭乘的最佳選擇，如果想要當「郵輪行家」，則要將目光放在精緻小型的郵輪，不但是知名設計師親手打造，更有18顆星Ducasse Conseil學院的主廚團隊進駐，以及專屬船員服務，提供獨特的華遊輪體驗及雅緻脫俗的優質感受，讓旅客一登船就像是VIP一般的尊榮。

▲船艙獨特的裝潢設計，融合私人遊艇的優雅與尊貴，同時也不失法國迷人的自由隨性。　圖：龐洛郵輪／提供
▲船艙獨特的裝潢設計，融合私人遊艇的優雅與尊貴，同時也不失法國迷人的自由隨性。　圖：龐洛郵輪／提供

龐洛郵輪是一間法國郵輪公司，創立於1988年，總部設在法國馬賽。在2015年，被大有來頭的Pinault家族（開雲集團）入主之後，積極投入環境永續與創新事業，並加入時尚元素，讓郵輪精品化，但其品牌文化卻一直保持未變，整個船隊中皆能發現家族企業的活力和濃厚的法國風情。除了穩居法國市場之外，也成功吸引了來自北美、英國和歐洲大陸的旅客一親芳澤。

▲船上品嚐頂級香檳、魚子醬以及法籍船員服務，提供獨特專屬的奢華遊輪體驗及雅緻脫俗的優質服務（飲酒過量，有礙健康）。　圖：龐洛郵輪／提供
▲船上品嚐頂級香檳、魚子醬以及法籍船員服務，提供獨特專屬的奢華遊輪體驗及雅緻脫俗的優質服務（飲酒過量，有礙健康）。　圖：龐洛郵輪／提供

而這樣頂級的郵輪將在2023／3／24從基隆出發，由晴天旅遊＋晴日旅遊聯手首度將龐洛號引進台灣，前往日本南方列島，最後抵達大阪，來一場島嶼與櫻花交織的華麗冒險。此趟航程路線將由日麗號Le Soleal引航，並邀請擁有多年探險經驗的日本籍探險隊長親自開發，不同於傳統郵輪，日麗號將利用小型高科技船隻的優勢，穿梭於沖繩諸島間，深度探索日本不為人知的秘境美景。

▲奢華與探險的融合，冒險與精緻同行，以全新視角看待旅行的藝術。　圖：龐洛郵輪／提供
▲奢華與探險的融合，冒險與精緻同行，以全新視角看待旅行的藝術。　圖：龐洛郵輪／提供

而衝鋒艇承載的野外體驗，還會邀請全球學者、專家隨行，在經驗豐富的專業探險隊員引領下，近距離的觀測紅樹林、瀑布、珊瑚礁和各種動植物，讓探險處處充滿驚喜，讓客人在奢華舒適的環境中獲得原汁原味的探險體驗。

▲石垣島在清澈的蔚藍色大海圍繞下，四周廣布美麗的珊瑚礁，充滿亞熱帶自然景觀，島上至今仍保留恬靜悠閒的氣氛。　圖：龐洛郵輪／提供
▲石垣島在清澈的蔚藍色大海圍繞下，四周廣布美麗的珊瑚礁，充滿亞熱帶自然景觀，島上至今仍保留恬靜悠閒的氣氛。　圖：龐洛郵輪／提供

龐洛郵輪（Ponant）以「小即是美」為精神，全系列船隊僅配置16〜165間艙房／套房，打破一般人對豪華郵輪愈大愈奢華的迷思，卻正中行家級郵輪愛好者下懷，適合包船或私人聚會的私密空間，在航程拓展高階精英群社交，高端市場蔚為風尚。其獨特的裝潢設計，融合私人遊艇的優雅與尊貴，同時也不失法國迷人的自由隨性。誠摰邀您隨龐洛郵輪一起出發，在獨樹一幟的日麗號上品嚐道地法式美食，盡享前所未有的日本探索旅程。

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