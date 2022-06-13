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天天發車！ 莒光號「觀光列車環島」一日遊 如何購票劃位+搭乘建議+旅遊提醒

LUCAS阿嬤愛旅行／ 文、圖／LUCAS阿嬤

udn走跳旅遊／LUCAS阿嬤愛旅行

阿嬤極為推薦搭乘台鐵的低碳旅行。阿嬤帶著孫子Lucas的嬤孫旅行，也一向喜歡說走就走。不過，第一次搭台鐵觀光列車莒光號的環島一日遊，從購票到前一晚訂房住宿，都差點無解而無法成行。不過，阿嬤就是有即興出遊的好運氣！這一篇懶人包有環島一日票的路線、購票/劃位教學、停靠站名、停靠最久的車站你可以做什麼？搭乘路線的建議、出遊的溫馨提醒。疫情出遊的選擇少，總是令人心癢又無奈，那麼坐火車慢遊繞行台灣，就是很適合推薦給親子和長輩的行程。

天天發車的台鐵觀光列車（莒光號）路線，分為：莒光1和莒光2

莒光1路線

早上由台北火車站發車，在第3月台上車。走台灣西部城市鄉鎮繞行南部到東部，最後行經北部抵達台北火車站，全程車時約13小時42分。

莒光2路線

早上由台北火車站發車，在第4月台上車。走台灣北部城市鄉鎮繞行東部到南部，最後行經西部抵達台北火車站，全程車時約13小時30分。

台北車站出發推薦搭莒光1或莒光2？

嬤孫住在苗栗，前一晚就來台北住青旅，仍決定搭莒光2。理由很簡單，親子旅行不想早起啊！莒光1的上車時間是早上6點10分，莒光2的上車時間是早上8點10分。而且，阿嬤一心想先看到台東藍，就決定莒光2由北部先繞往東部。

當然，沿途可以上車的停靠站，如果時間適合搭乘，就以自己體力來決定，否則上車睡覺，其實也不是那麼舒服啦！

親臨台鐵窗口購票

台鐵觀光列車是以上下車里程數來計價車資。嬤孫是出發前一晚，才在台北車站臨窗購買莒光2環島一日票。售票口說，只剩下2張車票，但是不是一票到底，就幫我們配票。台北出發到斗六，需換到其他車廂，再坐到嬤孫要下車的新竹站。

莒光2由台北出發新竹下車，阿嬤是全票孫子是孩童半價票，總金額是2094元（可以付現或是刷卡）。

其實，後來我們並沒有換座位，後面阿嬤再解說讓讀者知道的小技巧。

台鐵官網線上訂票：方法A

1.進入台鐵官網

2.選擇線上訂票

3.輸入身分證字號/護照號碼

4.出發站填寫台北（或是其他上車車站）

5.填寫抵達站台北-環島

6.行程類型為單程

7.訂票方式依車次

8.選擇一般座票數

9.進入單行程：

點選日期

車次填寫：1或2（按需求填寫必填）

偏好查詢：可接受同班車換座

10.訂票（若有車票就會訂票成功，出現座位號）

11.線上付款

台鐵官網線上訂票：方法B

1.進入台鐵官網

2.選擇線上訂票

3.查詢條件：依時刻

4.出發站填寫台北（或是其他上車車站）

5.填寫抵達站台北-環島

6.轉乘條件限直達

7.選擇日期

8.時段起訖：早上6點到8點30分（莒光1是6點10分台北車站發車／莒光2是8點10分台北車站發車）

9.車種：全部

10.車種車次出現：莒光1和莒光2

11.訂票（若有車票就會訂票成功，出現座位號）

12.線上付款

台北車站出發的莒光2，嬤孫上車就包車

易遊網承包的Hello Kitty環島之星和台鐵觀光列車是同一列車。其中，台鐵只加掛3節莒光號車廂，一般散客也只能乘坐這3節車位，所以座位非常有限，而且停靠站少。若非疫情作亂，是非常受歡迎的。

台北車站出發的莒光2，上車後發現這節車廂只有嬤孫兩位乘客，不是說只剩下2張車票？後來問了車長，才知道多數乘客是在其他站才會陸續上車。

台北車站出發第一站：礁溪

台北車站出發中間轟隆轟隆過了許多大小站，竟然都沒有停站。直到礁溪，才停下來，上來一位阿伯看著嬤孫倆人興致勃勃地耍寶。

觀光列車莒光1和莒光2停靠站

然後，阿伯在花蓮站下車，又上來9位吱吱喳喳很吵的家族旅客，不過，沒多久就集體在我完全沒聽過的林榮新光站下車，我們又繼續包車了。

從台北出發，莒光1和莒光2環島回台北總共起始站各自都有22站。

要看到美麗的龜山島，要怎麼劃位？

這回嬤孫包車隨便坐。如果是搭莒光2先往花東，想要看海的劃位，根據探子來報要選擇以下車位：1/5/9/13/17/21/25/29/33/37號

第一個久停23分鐘車站：花蓮站

第一個會久停可以下車走動的站是花蓮站。表訂10點46分到站，離站時間是11點09分。台鐵的排骨便當由花蓮站上來，不過要前一晚購票時加購便當，且要在5點前。因為，我們是臨時起意出發，購票時間已不能加購，不過，因為疫情，便當沒有賣完，我們還是吃飽了。傍晚5點時，又來了推車賣便當和零食與茶水。

台東藍稻禾綠重頭戲來了！

莒光2的路線最美的路段，私心給了池上到鹿野到台東。今天運氣極好，天空蔚藍。風吹著稻禾，一切都讓人好舒心。邊行車邊懷念起池上的美食和年年都讓觀眾如癡如醉的藝術季、鹿野的美人湯，都是很棒的回憶。

第二個久停17分鐘車站：台東站

嬤孫在台東站拿了車票就下車往出站口，跟服務人員說了環島的，出來買咖啡。就出站到大廳，利用這10幾分鐘，在超商搜了咖啡和一堆零食，才回車上。這時候，不要上錯月台，一時緊張找不到觀光列車喔！

易遊網承包的環島之星是購買套裝行程的乘客搭乘，我們不能進入那幾節車廂。我們回到加掛的莒光2車廂，這三節車廂才是一般乘客的座位。

莒光2的彩蛋：金崙站

天空很藍，特別停下在金崙站讓乘客臨窗眺望，但是不能下車。這裡屬於太麻里金崙村，也是熱愛溫泉泡湯者很愛來的村落。

第三個久停12分鐘車站：屏東枋寮

坐了7個多小時，Lucas的屁股早黏不住了，枋寮站停下車，我們就跳下來在月台走跳，屏東的太陽熱情地撲面而來，曬的眼睛都瞇了。Lucas比了飛天姿勢，晃晃，上車了。

為什麼我們在斗六沒有換車廂？

前面提到嬤孫是臨時起意來環島，在台鐵臨窗購買一日劵時，買不到一票到底的座位。原定配票要在斗六換車廂，銜接到下車站。

我們上車就坐到車廂前方的小區域，這裡只有4個隔開的座位。問了車長才知道是無障礙空間提供需要給行動不便的乘客。如果，沒有乘客來坐，我們就可以安坐，只要配合驗票。

繼續莒光2的西部行程，對於攜長輩和親子遊的溫馨提醒

從高雄回到台北車站結束環島，要再過11站搭5個多小時，才會結束全程13又30分鐘的一日遊。對於初次環島的長輩，需要帶件外套，一本書、常備藥、在心情特別激動開心的東部風景繞道西部城市，可能也累了，上個洗手間放倒座椅小休片刻，就結束行程了。親子遊就是零食書籍遊具，一套替換衣服。

跟著Lucas阿嬤去旅行：觀光列車莒光2路線環島一日遊

嬤孫不是居住台北，所以選擇前一晚住在台北火車站附近的青年旅館，隔天去搭觀光列車就會很方便。搭乘13小時30分鐘的環島火車一日遊，如果是說走就走的旅程，也是不錯的推薦。

文章來源：LUCAS阿嬤愛旅行 FB：LUCAS阿嬤愛旅行

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