室內景點也能玩得盡興！台灣中部「雨天備案」，從5座主題體驗博物館玩起

無論風吹雨打或日曬冷熱，室內景點都能讓你盡情暢玩！台灣中部有許多寓教於樂的主題體驗博物館和觀光工廠，讓人待上一整個下午都不是問題，無論是乳酪的製程、巧克力的知識、蛋捲的故事、釣魚的最佳手勢、或是單純讓自己腦洞大開，徜徉在幻覺與想像力之中，大小朋友都可以玩中學、學中玩，體驗完之後甚至可以將手作DIY帶回家！正在搜尋不受下雨或其他氣候影響出門興致的景點嗎？立刻把這篇蒐藏起來吧！





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苗栗竹南室內景點推薦四方鮮乳故事館｜牛奶與乳酪的觀光工廠





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不只是戶外草原才聽得到哞哞哞的牛叫聲，苗栗竹南的四方鮮乳故事館室內藏了兩頭超大型的乳牛仿真模型，當你走到乳牛身下模擬擠牛奶手勢，他就會發出「哞」的一聲，響徹整個館內。除此之外，你可以破解一些牛奶的都市傳說、鮮乳製作的過程，以及試吃只能保存一週的新鮮的莫札瑞拉乳酪起司，除了導覽之外，門票也可以兌換鮮奶、鮮奶酪、冰淇淋，或是DIY製作披薩。





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苗栗竹南頭份室內行程一日遊：





台中精明商圈室內景點推薦幻覺博物館｜世界級人氣博物館





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究竟是真的還是假的？想要挑戰自己對視覺、大腦與空間的認知，不妨造訪這座源自克羅埃西亞的世界級人氣博物館－幻覺博物館，於2020年正式插旗台中精明商圈，成為全球第22座分館，館內各式各樣以假亂真的展品和房間，富含教育與娛樂性質，像是分割鏡面、萬花筒鏡、顛倒空間、失重空間、傾斜屋、銀河隧道、幾何道具等，無論是愛拍照、推理控、情侶約會或親子共遊都會很喜歡。





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台中精明商圈室內行程一日遊：





台中潭子室內景點推薦寶熊漁樂碼頭｜釣魚與釣具的觀光工廠





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直徑長7公尺的釣竿，釣起重達1公斤的假魚，來到全台首座的釣魚觀光工廠-台中寶熊漁樂碼頭，感受不用日曬雨淋的釣魚樂趣吧！走進附設的舊釣具工廠、以海洋教育和釣魚體驗的主題博物館，認識從沒接觸過的釣魚知識，例如台灣最盛行的磯釣釣法，以假餌誘惑魚的路亞釣法和巨無霸釣魚機，除了單純參觀一樓的漁村商店街，也可以付費前往二樓參觀釣魚故事館，包含釣魚故事館導覽、3D海洋劇場和報名參加可用門票折抵的各種手作DIY，如釣竿組裝、魚拓、彩繪、路亞鑰匙圈等趣味課程。





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台中潭子室內行程一日遊：





南投埔里室內景點推薦 Cona’s妮娜巧克力夢想城堡｜巧克力的觀光工廠





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彷彿一秒來到歐洲的偽出國之旅，有台版哈利波特霍格華茲城堡之稱的南投埔里的Cona’s妮娜巧克力夢想城堡，以華麗洛可可風格設計的歐式古堡驚艷大家的目光；戶外設置許多精緻雕刻和庭園造景，室內則是展示豐富有趣的巧克力製作生產線、投影光雕秀、巧克力互動知識機，免費變裝歐洲傳統宮廷服飾及品嚐義式冰淇淋和義大利咖啡的華麗地窖餐廳，還有時間的話，也可以報名巧克力手作DIY課程，嘗試使用黑白巧克力作出不同變化體驗拉花藝術。





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南投埔里室內行程一日遊：





彰化線西室內景點推薦興麥蛋捲烘焙王國｜蛋捲與麵包的觀光工廠





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夢寐以求的糖果屋王國在哪裡呢？杯子蛋糕、翻糖蛋糕、泡芙奶酪布丁… 讓甜點控失心瘋的蛋糕大城堡，興麥蛋捲烘焙王國隱身靠近海線的彰化線西鄉，繽紛七彩階梯、童話公仔佈景和互動遊戲區，一一展示烘焙文化的迷人故事，肚子餓的話，除了現場享用可口的甜點、蛋捲或餅乾，也能在DIY烘焙室自己做一個翻糖蛋糕帶回家喔！





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彰化線西和美室內行程一日遊：





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