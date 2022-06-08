全球唯一HELLO KITTY熱氣球！ 「臺灣國際熱氣球嘉年華」7/2台東登場 7場光雕盛宴為防疫醫護加油

「2022臺灣國際熱氣球嘉年華」活動將於7月2日如期舉辦。 圖：臺東縣政府交通及觀光發展處觀光遊憩科／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】「2022臺灣國際熱氣球嘉年華」活動將於7月2日舉辦，臺東縣政府於鹿野高台舉辦全國記者會，縣長饒慶鈴宣告並公布今年即將回歸的7場熱氣球光雕音樂會場次時間。饒慶鈴表示，熱氣球已經成為臺灣民眾每天夏天期待的指標活動，相信今年的熱氣球嘉年華，可以為疫情中的臺灣再次帶來希望和正能量。

饒慶鈴提及，今年邁入第12年的「2022臺灣國際熱氣球嘉年華」將於7月2日至8月15日舉行，為期45天，有全球唯一的HELLO KITTY熱氣球、超高人氣的臺北熊讚熱氣球，還有賽車球、老虎球、鯊魚球、熊本熊等20顆外國造型球來到臺東和民眾見面。去年因疫情取消的光雕音樂會也將重新回歸，除了鹿野高台的7月2日開幕及8月15日於晚間7點閉幕外，每週五分別於成功三仙台(7月8日上午4點)、池上大坡池(7月15日晚間7點)、知本溫泉區(7日22日晚間7點)、太麻里曙光園區(7月29日上午4點)及臺東縣立體育場(8月5日晚間7點)登場，其中體育場場次更將首次以無人機搭配熱氣球共同展演。

▲「2022臺灣國際熱氣球嘉年華」有全球唯一的HELLO KITTY熱氣球。 圖：臺東縣政府交通及觀光發展處觀光遊憩科／提供

饒慶鈴也說，疫情改變了眾人的生活，每天面對反覆無常的疫情數字變化，難免人心惶惶，但是縣府團隊相信熱氣球不只是熱氣球，是代表一種正能量與對未來的希望，今年以「熱氣球為你加油」為主題，象徵希望的熱氣球將再升空，相信我們會逐漸恢復正常的生活，讓熱氣球來為我們蓄積正能量，然後帶著滿滿正能量勇敢面對接下來的挑戰，期待以熱氣球為全國民眾加油。

交通及觀光處處長余明勳表示，為保護參與民眾的健康，活動會場將設置單一進出口動線，需配戴口罩、量體溫及手部消毒，縣府也特別呼籲搭乘熱氣球繫留體驗的民眾需配合出示接種至少兩劑疫苗紀錄(紙本疫苗接種卡、健保快易通健康存摺APP或數位新冠病毒健康證明)，也請民眾注意自我健康狀況，共同做好防疫工作，活動也將遵循中央防疫規定作滾動式檢討。「熱氣球繫留體驗」則提供上午場(5:30-7:30)與下午場(17:00-19:00)兩個時段，線上預約名額已全數完售，活動期間每日上午5點及下午4點開放現場購票，歡迎喜愛熱氣球的朋友來臺東搭球及追球。

▲「2022臺灣國際熱氣球嘉年華」以「熱氣球為你加油」為主題。 圖：臺東縣政府交通及觀光發展處觀光遊憩科／提供

今年活動著重在品質升級，導入環保永續理念，配合環保署推廣「全民綠生活」，規定攤商不使用保麗龍餐具、不主動提供塑膠袋，並提供民眾自備環保餐具之優惠方案，另外，因鹿野高台為全國首座國際級風景區空氣品質維護區，活動接駁專車也將使用「電動巴士」，試辦綠色運輸提升整體低碳旅遊環境品質。而為了更即時地提供活動資訊，今年也將啟用「臺灣國際熱氣球嘉年華LINE官方帳號」，方便民眾快速查找熱氣球相關資訊，還能瀏覽臺東4K即時影像及臺東吃喝玩樂全攻略，往年來訪民眾最傷腦筋的停車位問題，今年可透過即時提停車資訊系統查詢，不會擔心找不到停車位。

此外，縣府今年也聯合在地業者設置「鹿野高台友善店家」，除了提供友善廁所外，還有旅遊諮詢服務、免費充電服務、免費WiFi等，共同打造鹿野高台熱氣球友善園區，也將結合在地店家共同販售此次活動官方周邊商品，方便遊客走到那裡都可以購買到周邊商品。另將運用AR互動科技及LBS即時定位服務系統推出多款AR互動遊戲，結合鹿野商圈推出鹿野高台「發現熱氣球」AR尋寶集章刮刮樂活動、「熱氣球一直在」AR創意活動及「我自己的熱氣球」AR彩繪熱氣球，民眾可透過手機由擴增實境APP進行一連串的AR互動遊戲體驗或換取在地店家消費優惠，趕快安排假期到臺東享受一場與熱氣球的夏日約會吧！

相關資訊：

「2022臺灣國際熱氣球嘉年華」官方網站 http://balloontaiwan.taitung.gov.tw/

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