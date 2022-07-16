以帝王的展望聞名！ 新竹「大山背山+大崎棟古道」賞熱帶湖泊、百變林相

今日行程：大山背湖泊＞茶亭古道＞樂善堂＞大崎棟古道＞大山背山

大山背山，海拔705公尺，位於新竹橫山，又稱大崎棟山，大旗崠山，因山形橫看似大展旗而得名，位於新竹橫山鄉，以帝王之展望聞名，河谷地形類似谷關的壯麗，沿途林相優美多變，竹林，柳杉，松樹，落羽松，犀牛樹等等，美不勝收，渾然忘我，大山背湖泊更是寂靜空靈，極美

大崎棟古道，又名大山背山古道，為偏僻之山的意思，位於新竹橫山，昔日是當地居民與日軍交戰之古戰場，樂善堂則為當地信仰中心，近期更開闢櫻花步道供民眾賞花

茶亭古道，為從前當地與竹東往來之要道，更早期為原住民之領地今日就由大崎棟山樂善堂出發，攻頂後走柏油路回程，樂善堂沿著橫豐產業道路上去即可到達

山路風景秀麗，大山背山湖泊，寂靜空靈，面向群山，湖光山色，碧水如茵，真的美

途經茶亭古道，入口就在路邊

接著前往樂善堂旁的登山口

樂善堂前面的平台視野就相當的好，山下的油羅溪，上坪溪清楚可見

登山口就位在廟宇後方，單趟路程約1.7公里，似乎季節對的話也是可以賞桐

大山背山林相多變，秀麗優美

雄壯威武犀牛樹

沿途展望非常類似谷關七雄的視角，河谷地形充分展現谷關的即視感

經過柳杉林，應該是後來造林所種

一路上坡，抵達大山背山，山頂有一觀景平台，平台旁有個內政部金屬圖根點，三角點在涼亭後方

在山頂享受帝王般的展望，居高臨下，一切盡在眼底

崎棟論橘的由來是因為當地在推廣下，開始種植大量柑橘類的農作，算是一種行銷吧

接著由山頂旁的馬路下山，車子是可以直接開來山頂的

大山背山還有一條知名的騎龍古道，距離樂善堂往上約1.1公里，有興趣的山友們可以一次走完，那麼今天的旅程就到這裡