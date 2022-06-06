「兩鐵騎聚，浪慢騎跡」領略台東日常卻不平凡的美

【旅奇傳媒/記者-張偉浩】自2010年以來，交通部觀光局積極舉辦「台灣自行車節」系列活動，企圖把台灣打造為國際級自行車休閒旅遊天堂。台灣的公路系統完善，再加上地形優勢，騎著自行車時還可邊欣賞沿路壯闊美景，在台灣單車環島是最方便又享受的旅遊行程！ 「台灣自行車節」系列活動就是以自行車旅遊活動，結合了各縣市的觀光與交通資源力量，呈現出多元與在地的文化旅遊特色。

▲台東縣政府交通及觀光發展處處長余明勳。 圖：台東縣政府交通及觀光發展處／提供

海岸線、南迴線、市區線、縱谷線4大路線 專業導遊為您導覽解說

使用電動輔助自行車 享受美景零負擔 體驗更輕鬆

乘風速度，浪慢輕遊，台東山海自行車路線，領略台東日常卻不平凡的美。台東縣政府交通及觀光發展處處長余明勳表示，台東縣政府辦理2022台灣自行車節「兩鐵騎聚，浪慢騎跡」有專業導遊為您導覽解說，使用電動輔助自行車，讓平路輕鬆、爬坡更順暢，享受美景零負擔，體驗台東更輕鬆，即日起至11╱30止，把握機會，心動馬上行動！

台東慢經濟形象建立 打造台東成電輔車天堂

透過電動輔助自行車的遊程安排，不僅有起點，有終點，最重要的是享受騎乘過程中的不同風土人文，又可以精準計算掌控何時到達終點，是體驗台東人365天日常生活的最佳工具，更是實現慢經濟最重要的明證。

余明勳指出，台東已經以熱氣球嘉年華、鐵人三項運動、國際衝浪公開賽等等名揚國際。然而在慢經濟的推動效益逐步呈現的時候，透過電輔車的推動，在疫後必有機會打造台東成為人人嚮往的電輔車天堂，進而創造新的國際性的體驗旅遊。電輔車在台東可以規劃騎乘的路線及地點很多，未來一旦體驗過的人，一定會再來體驗其他的遊程，甚至邀請更多同好一起來，進而達到慢經濟一來再來的目標。

▲漫遊都蘭海岸線，享受夏日海岸的蔚藍與清新。 圖：台東縣政府交通及觀光發展處／提供

【特色遊程整體規劃】

路線1：海岸線／海洋鯨喜之旅

本遊程將以自行車遊程串連海洋體驗活動，騎乘電輔車前往都蘭達麓岸穿梭在濱海小巷中，體驗大型遊覽車無法抵達的地方，並帶旅客前往成功漁港搭乘賞鯨船體驗海上活動。

▲透過定置漁場導覽，來場港邊美食體驗。 圖：台東縣政府交通及觀光發展處／提供

路線2：南迴線／漁業解說

本遊程將以自行車遊程串漁業體驗活動。前往三和定置漁場導覽解說讓旅客了解定置漁網的作業。更安排旅客選購魚貨，接著騎乘電輔車從太麻里日光大道一路騎到金峰正興村部落內，使用電輔車快速安靜的導覽部落。午餐可以享受 早上挑選的漁貨。

▲漫遊台東市區感受卑南文化故事與健康步道。 圖：台東縣政府交通及觀光發展處／提供

路線3：市區線／健康步道～山海鐵馬道

本遊程以自行車遊程串連健行步道體驗活動。步行台東市區舊鐵道由專業領隊 詳細的訴說台東的故事，接著騎乘電輔車來一趟文化之旅，由專業的導遊解說卑南文化輕輕鬆鬆騎行於卑南百年茄苳巨木隧道。

▲騎乘自行車漫遊鹿野小鎮。 圖：台東縣政府交通及觀光發展處／提供

路線4：縱谷線／鹿野經典小鎮

本遊程以自行車遊程串連經典小鎮。由專業領隊導覽細說著鹿野及龍田村的經典故事，接著騎乘電輔車輕鬆愉快地前往鹿野高台觀賞熱氣球。

2022臺灣自行車節「兩鐵騎聚，浪慢騎跡」

活動期限：即日起至11/30，限平日使用（周一至周五）

活動團數：限量20團，每團最少30人、最多40人

活動內容：10年內遊覽車、在地導遊、DIY或導覽活動/每團；午餐、電輔車及領騎人員/每人

優惠專案：899元/每人

▲透過電輔車的使用，讓單車騎行也享有智能偵測。 圖：台東縣政府交通及觀光發展處／提供

※電輔車補貼配備：

1、每名旅客1輛電輔車（HYBIKING電力輔助單車）。是一種智慧型的腳踏車，當您踩動時，車子會自動偵測您騎行的扭力和速度，並適時、適量的自動輸出馬力，幫助您更輕鬆的騎行，又可達到活絡筋骨的運動效果，就算是想規劃環島行程也沒問題。

2、搭配1位領騎人員講解路線及騎乘時的導覽解說。

3、隨隊安全人員，隨隊飲水及補充體力之飲食。

活動資訊：https://tour.taitung.gov.tw/zh-tw/event-calendar/details/5079

報名網址：https://qr.io/r/v1Lu5V

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