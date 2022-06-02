對中身分證「0元」住飯店！高雄福華加碼送Buffet免費吃，數字19再送6寸蛋糕

福華飯店高雄店要慶祝週年囉，特別祭出「0元免費住活動」，只要身分證上的生日完全與飯店一樣，直接免費住價值約一萬元的對等房型，不僅如此，還可獲贈2客Buffet早餐，快揪團來核對身份證生日！

圖／美福大飯點官網

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福華飯店分店遍佈全台，是台灣知名的連鎖高級飯店，這回為了歡慶高雄店週年，特地推出限量「尋找異父異母雙胞胎」優惠專案，只要生日為民國86年6月19日的消費者，直接可於6月19日當天免費入住尊爵豪華雙人房一間，相當於一人對中兩人免費住，更狂的是高雄福華再加碼送Buffet早餐兩客，若壽星為高雄當地設籍居民，還可以另外享有自助午餐或晚餐免費的超狂服務喔。

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要全部中選可能有點困難且機率較小，高雄福華考量歡慶優惠，再推出「壽星同慶」優惠，只有身份中生日的日期有數字「19」（即同日），於即日起至6月30日選擇此方案，直接贈送一顆6寸蛋糕喔。另外，旗下餐飲6月6日至6月19日還有全部品項平日8折、假日內用85折優惠唷，快把握機會囉。

官網：https://www.howard-hotels.com.tw/

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