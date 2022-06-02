快訊

俄烏戰百日／陸學到6個攻台方向？美據此強化助台武裝

中職／網喊檢查胸部要「視訊輔助判決」 女象迷還原真相

超划算贖身？文華東方繳1.3億給北市 結清價值16億容積

聽新聞
test
0:00 / 0:00

對中身分證「0元」住飯店！高雄福華加碼送Buffet免費吃，數字19再送6寸蛋糕

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／美福大飯點官網
圖／美福大飯點官網

福華飯店高雄店要慶祝週年囉，特別祭出「0元免費住活動」，只要身分證上的生日完全與飯店一樣，直接免費住價值約一萬元的對等房型，不僅如此，還可獲贈2客Buffet早餐，快揪團來核對身份證生日！

圖／美福大飯點官網
圖／美福大飯點官網

圖／美福大飯點官網
圖／美福大飯點官網

福華飯店分店遍佈全台，是台灣知名的連鎖高級飯店，這回為了歡慶高雄店週年，特地推出限量「尋找異父異母雙胞胎」優惠專案，只要生日為民國86年6月19日的消費者，直接可於6月19日當天免費入住尊爵豪華雙人房一間，相當於一人對中兩人免費住，更狂的是高雄福華再加碼送Buffet早餐兩客，若壽星為高雄當地設籍居民，還可以另外享有自助午餐或晚餐免費的超狂服務喔。

圖／美福大飯點官網
圖／美福大飯點官網

要全部中選可能有點困難且機率較小，高雄福華考量歡慶優惠，再推出「壽星同慶」優惠，只有身份中生日的日期有數字「19」（即同日），於即日起至6月30日選擇此方案，直接贈送一顆6寸蛋糕喔。另外，旗下餐飲6月6日至6月19日還有全部品項平日8折、假日內用85折優惠唷，快把握機會囉。

官網：https://www.howard-hotels.com.tw/

圖／美福大飯點官網
圖／美福大飯點官網

延伸閱讀：

感謝祭來了！雙北「飯店謝師宴」優惠5選，老師免費吃、早鳥9折，還有0元吃哈根達斯

只要299元爽吃3300元牛排龍蝦！台北喜來登「1泊2食」再享Buffet與免費蛋糕

早餐 福華大飯店 酒店 蛋糕

相關新聞

端午連假去哪玩？「中部二日遊」10處精選行程 森林空中盪鞦韆、異國風多肉療癒心靈

告別忙碌的四、五月，你是否也期待即將到來的端午節連假呢？6月的台灣即將迎接熱力的夏季，正在規劃二日遊行程的你，想好要去哪裡玩了嗎？別擔心！ReadyGo精心幫大家安排端午假期中部景點二日遊！不論是喜愛拍照的文青或網美打卡系還是親近野外的戶外自然系，這些中部景點推薦給你，保證端午假期不愁沒處去！

對中身分證「0元」住飯店！高雄福華加碼送Buffet免費吃，數字19再送6寸蛋糕

福華飯店高雄店要慶祝週年囉，特別祭出「0元免費住活動」，只要身分證上的生日完全與飯店一樣，直接免費住價值約一萬元的對等房型，不僅如此，還可獲贈2客Buffet早餐，快揪團來核對身份證生日！

大小朋友注意！北市動物園要修繕 6月20日起至月底不開放

為慶祝端午節，台北市立動物園將在6月3日準備「冰粽」送給大貓熊、歐亞水獺、熱雨區小爪水獺、金剛猩猩及非洲象等動物享用，園...

各國鬆綁入境管制！團費、疫後旅遊有何趨勢？疫後最想去的國家是？

全球隨著疫情趨緩，自歐美鬆綁入境管制後，亞洲地區的日本、韓國、泰國、新加坡等地也跟進，推出入境免隔離等政策，台灣民眾最愛去的日本，近日開始開放特定國家的實驗性小團入境，迎接久違的國際觀光客，而台灣疫情

疫苗打3劑、身分證中2碼 「烏魚子、干貝、玉荷包」吃到飽！馬辣11品牌優惠齊發

喜歡「荔枝」的民眾有福了！儘管今年荔枝產量少、價格高，但為了讓荔枝控能盡情享受荔枝滋味，「馬辣」自即日起推出「玉荷包吃到...

文青必看必收藏！中部、南部5大「人氣創意市集」週末限定，多種文創商品、古著小物等你來尋寶

注重生活情趣、重視慢活的生活態度，能夠擄獲中台灣、南台灣民眾青睞的文青市集和文創園區，多是隱身巷弄之內與民宅或大自然結合的市集活動，像是主張親子與寵物友善的台中小蝸牛市集、主題多樣讓你好吃好玩又好逛的台南友Do市集、高雄在地好物品牌雄店以及匯集南台灣設計師職人的好朋友市集，總能號召許多粉絲追隨相挺。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。