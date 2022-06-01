快訊

不斷更新／高雄、台南跟進延長遠距教學！台北維持實體 各縣市做法一次看

同學們集合啦！ 六福村「樂園制服季」充滿回憶殺 裙子膝上10公分優惠再加碼

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
六福村主題遊樂園／提供
六福村主題遊樂園／提供

畢業季來臨，穿上最顯青春無敵的學生校服、系服，來趟充滿回憶殺的遊樂園旅行。　圖：六福村主題遊樂園／提供
畢業季來臨，穿上最顯青春無敵的學生校服、系服，來趟充滿回憶殺的遊樂園旅行。　圖：六福村主題遊樂園／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】即將進入6月，又是校園的畢業季，回憶您我的學生時期，一定會有畢業旅遊或班遊！不管你是小學、國高中校外教學曾經到訪，趁著畢業季來臨，同學會約起來，穿上最顯青春無敵的學生校服、系服，一起來趟充滿回憶殺的遊樂園旅行，又或是三五同班同學自組旅行團，找回消失的畢旅！

▲只要著校服或系服即可享有門票500元入園優惠，制服裙短過膝上10公分加碼再送專屬攝影。　圖：六福村主題遊樂園／提供
▲只要著校服或系服即可享有門票500元入園優惠，制服裙短過膝上10公分加碼再送專屬攝影。　圖：六福村主題遊樂園／提供

6/1起至8/31期間，六福村主題遊樂園推出制服季，只要著校服或系服即可享有門票500元入園優惠，制服裙短過膝上10公分加碼再送專屬攝影，幫你留下最美青春印記。（註：專案不限年齡，只要穿著符合規定即適用）

還記得那一年一起玩「大怒神」、「笑傲飛鷹」嚇得驚聲尖叫；一起搭「火山歷險」從3層樓高俯衝直下、意外上演濕身秀，一幕幕回憶歷歷在目，難忘的六福村旅行，成為許多人心中最美的回憶。

▲現在就穿上制服或校服，到六福村拍下值得回味一輩子的照片吧。　圖：六福村主題遊樂園／提供
▲現在就穿上制服或校服，到六福村拍下值得回味一輩子的照片吧。　圖：六福村主題遊樂園／提供

又到鳳凰花開畢業季，現在就穿上充滿回憶的學生制服或系服，到六福村金碧輝煌的阿拉伯皇宮前、17層樓高的大怒神下、充滿遊樂園氛圍的旋轉木馬旁，拍下一連串值得珍藏的照片；再次穿上襯衫、百褶裙、及膝襪等充滿青春氣息的標準配備，當年為了再短幾公分的裙長而閃躲師長，現在通通再秀出來。

活動期間六福村也推出網路特別企劃，只要將在園區中拍攝之學生校服照上傳至六福村IG，並Hastag#六福村同學會，即可參加門票抽獎活動，將於７月底抽出兩位幸運兒，可獲得４張免費入園門票（價值4999元）。現在就穿上制服或校服，到六福村拍下值得回味一輩子的照片吧。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

六福村 遊樂園 IG

延伸閱讀

六福集團歡慶50歲！旗下6品牌優惠懶人包一次看，飯店1.8折住2晚、樂園2人免千統統都有

六福村呼叫「母老虎」、「話虎男」！對號入座享優惠

犒賞媽媽玩樂園！義大世界入園只要100元、六福村母子套票免千元

九族、六福村紛紛休園 業者辛酸：員工人數比遊客多

相關新聞

各國鬆綁入境管制！團費、疫後旅遊有何趨勢？疫後最想去的國家是？

全球隨著疫情趨緩，自歐美鬆綁入境管制後，亞洲地區的日本、韓國、泰國、新加坡等地也跟進，推出入境免隔離等政策，台灣民眾最愛去的日本，近日開始開放特定國家的實驗性小團入境，迎接久違的國際觀光客，而台灣疫情

疫苗打3劑、身分證中2碼 「烏魚子、干貝、玉荷包」吃到飽！馬辣11品牌優惠齊發

喜歡「荔枝」的民眾有福了！儘管今年荔枝產量少、價格高，但為了讓荔枝控能盡情享受荔枝滋味，「馬辣」自即日起推出「玉荷包吃到...

文青必看必收藏！中部、南部5大「人氣創意市集」週末限定，多種文創商品、古著小物等你來尋寶

注重生活情趣、重視慢活的生活態度，能夠擄獲中台灣、南台灣民眾青睞的文青市集和文創園區，多是隱身巷弄之內與民宅或大自然結合的市集活動，像是主張親子與寵物友善的台中小蝸牛市集、主題多樣讓你好吃好玩又好逛的台南友Do市集、高雄在地好物品牌雄店以及匯集南台灣設計師職人的好朋友市集，總能號召許多粉絲追隨相挺。

韓國今重啟觀光！可自由行、疫苗2劑以上免隔離

在疫情影響之下，韓國自即日（6月1日）起重新開放免費觀光簽證，可有效停留3個月，不須申請費用，並需附上行程計畫、10萬元...

不敵疫情！古早傳說新莊店6／1收攤 70年松仔腳燒烤海產營業倒數

疫情中又有餐飲老字號吹熄燈號！陪伴不少台灣人度過插科打諢休閒時光的古早傳說，繼2021年收掉台北市民權東路上的內湖店之後...

國際駕照7月1日起將加註TAIWAN字樣 全球95國、地區適用

現行台灣國際駕照封面僅標標示「Republic of China」，不過為了強化國際駕照的辨識性，日前有立委提案，建議國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。