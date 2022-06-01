同學們集合啦！ 六福村「樂園制服季」充滿回憶殺 裙子膝上10公分優惠再加碼

畢業季來臨，穿上最顯青春無敵的學生校服、系服，來趟充滿回憶殺的遊樂園旅行。 圖：六福村主題遊樂園／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】即將進入6月，又是校園的畢業季，回憶您我的學生時期，一定會有畢業旅遊或班遊！不管你是小學、國高中校外教學曾經到訪，趁著畢業季來臨，同學會約起來，穿上最顯青春無敵的學生校服、系服，一起來趟充滿回憶殺的遊樂園旅行，又或是三五同班同學自組旅行團，找回消失的畢旅！

▲只要著校服或系服即可享有門票500元入園優惠，制服裙短過膝上10公分加碼再送專屬攝影。 圖：六福村主題遊樂園／提供

6/1起至8/31期間，六福村主題遊樂園推出制服季，只要著校服或系服即可享有門票500元入園優惠，制服裙短過膝上10公分加碼再送專屬攝影，幫你留下最美青春印記。（註：專案不限年齡，只要穿著符合規定即適用）

還記得那一年一起玩「大怒神」、「笑傲飛鷹」嚇得驚聲尖叫；一起搭「火山歷險」從3層樓高俯衝直下、意外上演濕身秀，一幕幕回憶歷歷在目，難忘的六福村旅行，成為許多人心中最美的回憶。

▲現在就穿上制服或校服，到六福村拍下值得回味一輩子的照片吧。 圖：六福村主題遊樂園／提供

又到鳳凰花開畢業季，現在就穿上充滿回憶的學生制服或系服，到六福村金碧輝煌的阿拉伯皇宮前、17層樓高的大怒神下、充滿遊樂園氛圍的旋轉木馬旁，拍下一連串值得珍藏的照片；再次穿上襯衫、百褶裙、及膝襪等充滿青春氣息的標準配備，當年為了再短幾公分的裙長而閃躲師長，現在通通再秀出來。

活動期間六福村也推出網路特別企劃，只要將在園區中拍攝之學生校服照上傳至六福村IG，並Hastag#六福村同學會，即可參加門票抽獎活動，將於７月底抽出兩位幸運兒，可獲得４張免費入園門票（價值4999元）。現在就穿上制服或校服，到六福村拍下值得回味一輩子的照片吧。

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