端午連假去哪玩？「中部二日遊」10處精選行程 森林空中盪鞦韆、異國風多肉療癒心靈

告別忙碌的四、五月，你是否也期待即將到來的端午節連假呢？6月的台灣即將迎接熱力的夏季，正在規劃二日遊行程的你，想好要去哪裡玩了嗎？別擔心！ReadyGo精心幫大家安排端午假期中部景點二日遊！不論是喜愛拍照的文青或網美打卡系還是親近野外的戶外自然系，這些中部景點推薦給你，保證端午假期不愁沒處去！

#文青網美打卡系

苗栗銅鑼｜哈比丘茶樹森林

圖片來源：IG@fishbone151

如果你喜歡自然系拍照打卡，又剛好喜歡小動物，那這個端午連假，你一定要安排來一趟哈比丘茶樹森林！晴天下的哈比秋茶樹森林，是陽光燦爛；但即便是微雨下，也因為迷霧而營造一抹唯美浪漫的氛圍。作為知名的寵物友善景點，這裡還有許多可愛的水豚君等著大家來造訪呢！而最最特別的是，這裡還搭建山中鞦韆、吊床，很適合慵懶一下午哦！

地址｜台灣苗栗縣銅鑼鄉盛隆15鄰160號(導航出磺坑)

營業時間｜09：30-17：30(周二公休)

電話｜037-971397

門票｜NT$200元，可抵消費，憑票根可兌換精油

苗栗卓蘭｜花露農場

圖片來源：IG@butt2fly_

花露農場又被稱為綠草地中的溫暖城堡，除了吸引人的城堡造型外，園區內種植各種花卉，每個季節甚至會展出季節性花展。每當繡球花季來，花露農場就會成為IG打卡寵兒，但這裡可不是單單只有繡球花，所以千萬別擔心來了沒花可以看！園區另外設置精油主題館，有興趣的朋友可別錯過哦！

地址｜苗栗縣卓蘭鎮西坪里西坪43-3號

營業時間｜平日0900-1700、假日0830-1730 (週三休園)

電話｜ +886-4-25893280

門票｜門票一人200元，100元可單一折抵消費

台中后里｜麗寶Outlet

圖片來源：IG@o_omikilove

麗寶Outlet Mall 二期在眾人的期待之下，於2020年開幕。以義大利避暑勝地「科莫湖」為街道設計概念，充滿異國風情的外觀，濃厚的歐洲風味，吸引許多打卡族前往朝聖。室內迴廊更是採挑高拱廊設計，不論是晴雨，都能輕鬆逛街！而說到麗寶Outlet Mall二期最有特色的，便是鐘樓造型的星巴克鐘樓主題店，喜歡蒐集星巴克的朋友們，就趁端午連假來吧！

地址｜台中市后里區福容路201號

營業時間｜周一至周四11:00-21:30/周五11:00-22:00/周六10:30-22:00/周日10:30-21:30

電話｜04-3702-2888

彰化芳苑｜海空步道

圖片來源：IG@chen.wei.wang

2021下半年，彰化芳苑出現了一個新興打卡景點，因為唯美的夕陽景致，搭上潮間帶濕地，一夕爆紅，甚至曾經日湧五千人，那就是海空步道。擁有觀夕平台、賞鳥亭及底棲環境觀察平台，可近距離欣賞紅樹林景色及豐富的濕地生態。步行至芳苑海堤僅約一小時哦。這邊甚至有海牛採蚵體驗！想徜徉在彰化西濱海岸之美，可別錯過！

地址｜彰化縣芳苑鄉芳漢路芳二段161巷100號

彰化田尾｜生源仙人掌

圖片來源：IG@ricexu0905

喜歡多肉植物的朋友們，隆重推薦多肉秘境-彰化生源仙人掌。看那滿滿的仙人掌，除了壯觀，更是療癒心靈，除了小巧可愛的，甚至有像樹一樣大的多肉植物。戶外的環境拍起來像是身處異國的感覺，而室內更是販售各種可愛多肉植物，想買回家的千萬別客氣。如果剛好遇到仙人掌開花，那可幸運了，雍容淡雅的仙人掌花拍起照來可是別有一番風味。

地址｜彰化縣田尾鄉柳鳳村公園路一段269號

營業時間｜9:00am～17：00pm

電話｜04-8232120

彰化大村｜大路畔柑仔店

圖片來源：IG@liana82916

台中有彩虹巷、雲林有貓咪巷，彰化大村則有傳統復古童趣味的彩繪巷！久居都市，每日穿梭在熙攘人潮、庸碌工作的你，是否偶爾會懷念起小時候的傳統雜貨店、還有美好的時光？彰化大村的大路畔柑仔店將傳統的雜貨店搬上大型彩繪牆，讓旅人得以穿梭在舊時的巷弄裡，回憶兒時的美好時光。除了讓你可以玩拍復古風，這裡真的有古早的柑仔店販售零食，讓你的回憶再現！

地址｜彰化縣大村鄉中山路三段2巷43號

營業時間｜08：30-21：00

電話｜0922-706274

#戶外自然系

台中后里｜火炎山峽谷秘境

圖片來源：IG@jiayuanlin

有著台版美國大峽谷之稱的火炎山步道，由於曠闊的大峽谷景致，加上獨特的地質樣貌，吸引不少人前往登山。除了步道本身，在台中后里一處堤防後的草原更是可以遠眺壯麗的山景。在夕陽餘暉之下，拍攝起來更有意境呢！

地址｜Google導航24°21’02.5″N 120°43’19.1″E

台中北屯｜大坑步道

圖片來源：IG@rubyinhouse

如果連假想要在中部走個步道，大坑步道推薦給你！目前大坑風景區有12條登山步道，全長約16.35公里，每條難度不一，從健行級的休閒步道到好漢坡的挑戰級步道，不僅可以鍛練身體，也是出遊踏青的好去處。風景區內擁有30種以上的落葉樹種，季節轉換時整片的金黃落葉美不勝收，豐富的自然生態也讓大坑風景區被稱為台中陽明山或是台中後花園。

地址｜台中市北屯區東山路一段383巷

電話｜04-22289111#58511

台中和平｜鳶嘴山

圖片來源：IG@cairl_.123、shengkai_travel

圖片來源：IG@shengkai_travel

彷彿走進了電影《白日夢冒險王》的電影場景裡！站在尖石頂端，放眼望去的是蓊鬱的層層山巒，想要輕鬆體驗居高臨下便能將美色盡收眼底，那你得先經過體力的測驗！沿路幾乎都要攀繩沿著石壁往上，接近垂直的上下山路線，非常挑戰膽量，如果想要在端午連假來點不一樣的挑戰，那位在台中的鳶嘴山會是你最好的選擇喔！

地址｜大雪山林道27K處的鳶嘴山登山口

南投鹿谷｜大崙山茶園銀杏森林步道

圖片來源：IG@lowpen0160

位在南投縣鹿谷鄉的「大崙山觀光茶園」擁有一條打卡族最愛的銀杏森林步道。原先主要種植烏龍茶樹，後來為了水土保持，開始栽種銀杏，還成為全東南亞面積最大的銀杏林。在秋天拜訪時，可以近距離的欣賞金黃銀杏之美，而夏季拜訪則可在蓊綠之間享受大自然帶來的舒適。

地址｜南投縣鹿谷鄉羊彎巷800之1號

營業時間｜週一-週五 09:00-15:00/週六日 09:00-17:30(周四公休)

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