只要299元爽吃3300元牛排龍蝦！台北喜來登「1泊2食」再享Buffet與免費蛋糕

自2020年疫情爆發，相對嚴重的疫情時間點大概都落在雙子座的時間區間，台北喜來登大飯店特地規劃「雙子壽星不哭哭」限定專案，雙子座壽星能享有慶祝佈置客房、免費生日蛋糕與Buffet吃到飽外，還能加價299元直接變成「1泊2食」，大啖牛排與龍下義大利麵等價值3,300元的海陸美食，不要猶豫快揪團住起來！

圖／台北喜來登大飯店提供

連續兩年疫情較嚴峻期間，都與雙子座有關，一年一次的生日也被疫情搞砸了。台北喜來登大飯店特地祭出「雙子壽星不哭哭」限定專案優惠措施，只要即日起至6月21日訂購此方案，享有雙人入住專屬歡慶佈置客房、免費獲贈The Deli特製4吋生日蛋糕與翌日十二廚自助Buffet早餐吃到飽，另外還可以加價299元變成「1泊2食」，享有房內大啖美國肋眼牛排、整尾龍蝦義大利麵、煙燻鮭魚沙拉與甜點等價值3,300元的海陸美食，就可以另一半或至家人朋友友開心慶祝。

圖／台北喜來登大飯店提供

而加價的299元海陸料理，包含肉汁濃郁的「蘋果木燻烤美國肋眼牛排」，飽滿鮮甜的「蒜味奶油龍蝦義大利麵」、「煙燻鮭魚綜合沙拉」，還有「巧克力布朗尼佐雙色可頌鬆餅」濃濃的可可香與酥脆外皮幸福雙倍，值得注意的是，該專案每日組數有限喔，敬請把握。

圖／台北喜來登大飯店提供

台北喜來登大飯店「雙子壽星不哭哭」住宿優惠

入住日期：即日起至6月21日

專案價格：雙人入住豪華客房每晚4,299元起(已含15.5%稅金與服務費)

專案內容：

(1) 入住專屬生日布置的豪華客房乙晚，加價299元可享煙燻鮭魚綜合沙拉、蘋果木燻烤美國肋眼牛排、松露炒洋芋、蒜味奶油龍蝦義大利麵、巧克力布朗尼佐雙色可頌鬆餅

(2) 翌日享用「Buffet之王」十二廚自助早餐

(3) The Deli 4吋精緻蛋糕乙份

(4) 免費客房電影無限暢看、健身房、三溫暖、游泳池使用

官網：www.sheratongrandtaipei.com

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