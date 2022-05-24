生日有「這2數字」快注意！秀出身分證 端午連假爽玩小人國「只要100元」

身分證和健保卡先秀出來！「小人國」近日推出最強優惠，如果你的出生年月日裡剛好含有5或6的數字，就輕鬆符合優惠資格，在指定的「這5天」前往小人國，爽玩五大主題園區「只要100元」就夠，大人小孩都適用，端午連假如果還沒安排好行程，就快揪家人朋友們一起瘋玩遊樂園囉！

圖／小人國主題遊樂園提供。

位於桃園龍潭的小人國主題樂園，是大人們肯定都去過的童年回憶之地，孩童們戶外教學的選擇之一。園區在5月底至6月初祭出超猛門票折扣，若是你的出生年月日裡有5或6的數字，在以下指定的這五天5/28、5/29、6/3、6/4、6/5（端午連假）前往小人國，原價850的成人票，現在只要符合優惠資格「100元就能嗨玩小人國」，是不是超心動。

圖／摘自小人國臉書。

快對照看你的民國出生年：5、6、15、16、25、26、35、36、45、46、50～59、60～69、75、76、85、86、95、96、105、106，出生月份：5、6，或是出生日期：5、6、15、16、25、26，以上三項符合任一條件，成人憑身分證、孩童憑健保卡入園，100元就能嗨玩小人國五大主題園區，快記下日期、安排行程，準時衝遊樂園玩囉。

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