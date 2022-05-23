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台61濱海水陸遊憩軸帶 邀民眾共同擘劃台南觀光大願景

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台南井仔腳鹽田之美。　圖：shutterstock／來源
台南井仔腳鹽田之美。　圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】臺南濱海沿線遊憩資源相當豐富多元，包括南鯤鯓代天府、井仔腳鹽田、將軍漁港、扇形鹽田、七股鹽山、國聖燈塔及四草綠色隧道等，假日總是吸引許多民眾前往休閒漫遊。

臺南市長黃偉哲表示，發展打造濱海遊憩觀光並帶動地方產業生計，透過「台61沿線濱海水陸遊憩軸帶整體規劃案」計畫範圍包括市北門區、將軍區、七股區及安南區等區域，擘劃出未來大臺南濱海休憩廊帶之整體觀光發展願景。

▲四草綠色隧道。　圖：shutterstock／來源
▲四草綠色隧道。　圖：shutterstock／來源

分區段發展初步構想，北門延伸鯤鯓王信仰故事廊道，結合雲嘉南景區建設，串接周邊社區人文據點；將軍結合澎湖南方四島跳島遊程，整合升級將軍港漁港及四周資源景點，打造留客漫遊之多樣濱海遊憩體驗路線；善用七股極西潟湖及沙洲珍貴生態環境，結合南灣碼頭發展水陸域環境教育與生態旅遊機能，引入水陸域導覽及體驗路線；安南則著重在台江內海北汕尾鹽工生活地景再造與水陸域環狀休憩體驗綠廊建構。

臺南市政府觀光旅遊局郭貞慧局長表示，大臺南濱海休憩廊帶是個適合大家休閒、體驗、緩移動的好所在，此區由北至南橫跨雲嘉南濱海國家風景區、台江國家公園、府城觀光區及黃金海岸地區等，無論是遊憩景點、文化古蹟或美食小吃等皆豐富多樣任君挑選。

臺南市政府觀光旅遊局正進行「台61線西濱快速公路將軍區設置服務區可行性評估委託服務工作」，預計在台61將軍交流道旁與交通部公路總局合作規劃興建台61將軍服務區，可提供一處結合在地特色及相關服務設施之休憩新節點，以滿足用路人及觀光客之基本服務需求。將來透過一系列軟體規劃及硬體實質建設之推動執行，大臺南濱海休憩廊帶能以嶄新面貌風華再現，並掀起一波臺南濱海觀光旅遊新風潮。

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