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不斷更新／高雄、台南跟進延長遠距教學！台北維持實體 各縣市做法一次看

文青必看必收藏！中部、南部5大「人氣創意市集」週末限定，多種文創商品、古著小物等你來尋寶

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照片授權：IG@danyun909、IG@moon16230711、IG@claire.ckc
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作者：Funliday

注重生活情趣、重視慢活的生活態度，能夠擄獲中台灣、南台灣民眾青睞的文青市集文創園區，多是隱身巷弄之內與民宅或大自然結合的市集活動，像是主張親子與寵物友善的台中小蝸牛市集、主題多樣讓你好吃好玩又好逛的台南友Do市集、高雄在地好物品牌雄店以及匯集南台灣設計師職人的好朋友市集，總能號召許多粉絲追隨相挺。



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近年來，隨著市集的風氣盛行，中南部也有越來越多大型文創聚落定期舉辦市集活動，例如：台中的勤美誠品綠園道、刑務所演武場、范特喜文創聚落和審計368新創聚落；台南淺草新天地、漁光浪集、正興街商圈和藍晒圖文創園區；高雄的三多商圈和駁二藝術特區等，本週跟著編輯的腳步到中台灣、南台灣看藝文展覽、逛創意市集，讓靈感源源不絕吧！

台中霧峰光復新村青創基地｜天馬行空的學生青創市集



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彷彿走入時光隧道，歷史韻味的眷村建築空間，如祖父輩老家般的懷舊氛圍，巧妙地與繽紛色調的裝置藝術和文創小店比鄰，這是位於台中霧峰的光復新村文創基地，每月不定期舉辦復古市集，擺攤者多數是中部學生團體或青創單位，經常能看見令人耳目一新的手工藝品、圖文創作、寵物植栽、手作甜食、創意飲品或低卡輕食，為眷村文化的傳承增添許多新穎創意。



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台中霧峰市集一日遊：

南投中興新村轆轆散步市集｜南投人每月最期待的假日市集



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帶著小孩散步、跟著姊妹在樹下野餐，或是一個人騎單車吹風放空，來到南投中興新村，逢每月最後一個週末的轆轆散步市集，總是吸引許多南投人或來自中台灣的遊客定期造訪，有著鄉村生活氣息的市集攤位，販售以手作創作小物和中部在地小農的創意農作品為主，簡單卻很質樸。



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南投市集一日遊：

嘉義市昭和十八J18暨嘉義市史蹟資料館｜一秒飛京都的日本風市集



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大紅鳥居、日式拉門、神社燈籠、木造寺廟與社殿，一恍神，還以為來到了京都，但撲鼻而來的阿里山檜木香，瞬間把場景拉回台灣嘉義公園內的昭和十八J18園區暨嘉義市史蹟資料館；以日式體驗和神社建築文化為出發點的嘉義昭和市集，逢週末不定期舉辦濃郁日本風市集，攤位匯集嘉義各大領域的創作作品：手作美食、生活工藝品、設計小物等，是到嘉義旅行一定要安排的必去景點。



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嘉義市集一日遊：

台南市水交社文化園區｜文化古都的多元風格市集



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古色古香的眷村老屋、親子共樂的大草坪、街頭藝人的現場即興表演，昔日水交社雷虎空軍官眷宿舍，今成了台南人享受和煦陽光的散步地方，集文學、建築、電影、攝影、藝術、食物和小農於一身的台南水交社文化園區，有了歷史底蘊和台南人的職人精神，讓每一場創意市集活動都能營造獨一無二的生活感。



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台南市集一日遊：

屏東市勝利星村創意生活園區｜空間寬敞的創意文青聚落



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屏東人總在太陽沒那麼炙熱的午後或傍晚才出門，屏東的創意文青市集活動幾乎也都從此刻才開始，來到台灣最大眷村改建的屏東勝利星村創意生活園區，穿梭日式老屋、獨立書店、文青食堂、文創商店之間，一手拿著市集攤位販賣的袋裝小食、一手拎著剛入手的創意雜貨小物，別忘了，晚上點燈後才更有屬於熱情南國的派對氛圍唷。



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屏東市集一日遊：

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