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新郵輪品牌「名勝世界郵輪」 旗下雲頂夢號6/15開始營運

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名勝世界郵輪推出「雲頂夢號」郵輪，將於6/15起投入營運。　圖：名勝世界郵輪／提供
名勝世界郵輪推出「雲頂夢號」郵輪，將於6/15起投入營運。　圖：名勝世界郵輪／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】新成立的「名勝世界郵輪-新加坡」（Resorts World Cruises）將在今年6月15 日登場，旗下的「雲頂夢號」郵輪也於同日正式投入運營，提供個性化及國際多元體驗的郵輪新品牌，必將在郵輪旅遊業掀起新浪潮。 共有18層高的雲頂夢號排水量15萬695噸，可承載3352名乘客，是亞洲所有郵輪中乘客空間比率最大的；而郵輪的1600名工作人員，是本區域郵輪中能提供高密度的優質服務。

▲雲頂夢號配備頂級皇宮套房，船中船設計提供管家服務。　圖：名勝世界郵輪／提供
▲雲頂夢號配備頂級皇宮套房，船中船設計提供管家服務。　圖：名勝世界郵輪／提供

在頂層的142間皇宮套房，爲豪華級的「船中船」設計，套房貴賓可享用專屬的用餐區、吧台、水療、健身房和游泳池等，以及訓練有素的歐式管家提供全天候禮賓服務。雲頂夢號將配合廣泛的亞洲乘客，提供超越國際郵輪的豪華（國際）郵輪體驗。

名勝世界郵輪是名勝世界的品牌延伸，名勝世界是全球知名品牌，在四大洲的 八個國家擁有46家酒店，每年接待超過8000萬名遊客，擁有超過三萬名員工。最新的名勝世界酒店，耗資43億美元的拉斯維加斯名勝世界於2021年6 月開業，是拉斯維加斯最新的綜合度假村，也是拉斯維加斯大道上唯一一家經過10多年後建造的綜合度假村，擁有面積2萬6000平方英尺的新加坡風格 Zouk 夜總會，這是拉斯維加斯最新，最令人興奮的夜生活景點。

隨著名勝世界郵輪的成立，標誌著一個國際郵輪品牌的開始，由擁有超過 50 年酒店管理（經驗）和近30年全球郵輪經營（經驗）的管理層提供全面支持。名勝世界郵輪將改寫郵輪旅遊新篇章，在文化、住宿和美食方面豐富其亞洲傳統，加上令人興奮的音樂和娛樂活動，讓度假者擁有時尚和非凡的郵輪體驗。

此外， 雲頂夢號是亞太地區唯一同時擁有「清真」認證和正宗素食（包括耆那教素食主義）的清真友好型郵輪，此外還有西餐、日式料理、中餐和其他餐飲場所。

名勝世界郵輪執行主席丹斯裏林國泰 （Tan Sri KT Lim）說：我們 30 年前在新加坡開始了郵輪業務，很高興再次在新加坡推出名勝世界郵輪。感謝新加坡支持重新開放郵輪業，這是本地區第一個這樣做的國家。

名勝世界郵輪的總部將設在新加坡，並致力於使新加坡成爲亞洲領先的郵輪樞紐。名勝世界郵輪的時尚航遊，將在許多層面上令人耳目一新，通過各種亞洲和國際化元素的結合，迎合各階層人士的需求。無論是船上活動或岸上觀光，在郵輪旅遊開始之前，乘客可以根據個人喜好訂製多樣化選擇，實現完美的時尚生活，包括在主餐廳享用其他餐廳的替代單點食品和飲料、各種自費休閒和娛樂活動，以及航遊目的地的岸上觀光遊覽。

名勝世界郵輪總裁兼國際銷售部主管吳明發（Michael Goh）指出，爲了應對不斷變化的市場需求和對客制化旅行體驗的新興需求，度假者現在可以在雲頂夢號上享受多姿多彩的休閒時尚生活體驗。通過名勝世界郵輪，希望乘客完全沉浸在豐富的亞洲傳統文化和多樣化的國際體驗中，享有一個獨特的美好假期。

▲雲頂夢號也將推出多種亞洲傳統風味與特別制定的豪華美饌佳餚。　圖：名勝世界郵輪／提供
▲雲頂夢號也將推出多種亞洲傳統風味與特別制定的豪華美饌佳餚。　圖：名勝世界郵輪／提供

▲擁有先進設備的劇場，提供繽紛多樣的國際級表演節目。　圖：名勝世界郵輪／提供
▲擁有先進設備的劇場，提供繽紛多樣的國際級表演節目。　圖：名勝世界郵輪／提供

從 2022年6月15日起，雲頂夢號將推出每星期三、星期五出發的兩晚逍遙遊航程，以及星期日出發的三晚逍遙遊航程。接著名勝世界郵輪輪將擴大航程，從 2022年10月2日起提供一系列令人期待的全新兩晚、三晚和五晚航程，前往馬來西亞、泰國和印尼等熱門目的地。

名勝世界郵輪將與雲頂夢號一起提供難忘的郵輪假期，結合亞洲傳統風味和多樣化國際體驗，非常適合多代同堂家庭、伴侶、三五好友上船度假。甲板上的衆多設施和服務將爲乘客帶來歡樂，包括擁有6個滑梯和游泳池的巨大水上樂園，還有保齡球館、知名國際品牌的免稅商店、水療護理、設備齊全及合格教練提供個人指導的健身房。在獲得新加坡郵輪安全認證後，雲頂夢號將按照當地和國際準則，在安全和預防措施方面以高標準運營。

擁有先進設備的劇場每晚由專業表演者呈獻的多元化節目，不但獲獎無數，也 將展現全新概念，在船上不同的場地推出主題表演節目，融合娛樂和餐飲體驗。此外，還有衆多的活動、遊戲和學習坊，如充滿樂趣的旅遊講座、文化研討會、造型、美妝、日式插花和神秘魔術工作坊等等，適合全家大小一起參與。

美食絕對是郵輪假期的重頭戲。在美輪美奐的餐廳享受正宗和著名的亞洲美食，如傳統的中餐，日本料理，韓國料理，馬來西亞和新加坡美食，包括「清真」認證的清真餐飲場所，以及美味素食。更值得一提的是，可在船上35家餐飲餐廳和酒吧中的任何一家，包括由屢獲殊榮的國際厨師獨家創建的特色餐廳，享用各種國際美食和飲料，以滿足乘客的味蕾。

此外，郵輪上的商務設備齊全，可容納10人到1000人不等同時在不同場地舉行會議及商務獎勵活動。度假者可在1,674間現代化艙房中做出心儀選擇，有內部艙房、海景艙房以及擁有私人露臺、可180度觀賞壯麗海景的露臺艙房，以及標誌性的經典皇宮套房，在頂層藍天下享受海風吹拂，以及私人活動空間。每間套房均以奢華的藝術氣息爲設計理念，配以高級洗浴用品，義大利床單等，並通過24小時訓練有素的歐式管家禮賓服務提供個別款待和服務。

以新加坡爲母港的雲頂夢號航程

2022年6月15日至9月28日出發

•3 晚逍遙遊（星期日）

•2 晚逍遙遊（星期三）

•2 晚逍遙遊（星期五）

2022年9月30日至2023年4月28日出發

•5 晚檳城/普吉島/蘭卡威/巴生海上遊（星期日）

•5 晚泗水/北巴厘島海上遊（星期日）

•5 晚馬六甲/檳城/普吉島海上遊（星期日）

•3 晚檳城/蘭卡威海上遊（星期日）

•3 晚普吉島海上遊（星期日）

•2 晚麻六甲（波德申）海上遊（星期三）

•2 晚巴生港海上遊（星期三）

•2 晚民丹島海上遊（星期五）

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