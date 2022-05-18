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一券在手，8飯店都可用！力麗觀光優惠下殺3.2折 「住宿券3000有找」520開搶

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
力麗馬告生態園區-棲蘭山莊。圖／力麗觀光提供、摘自官網
力麗馬告生態園區-棲蘭山莊。圖／力麗觀光提供、摘自官網

為了刺激國內旅遊風氣，多家飯店都接連推出線上旅展，由力麗觀光舉辦的「2022春夏線上旅展」自5月20號開跑，限期11天至5月30號，推出2999超優惠聯合住宿券，只要一券在手，旗下5大飯店皆能適用，從日月潭、宜蘭到花蓮都有據點，一次購買5張以上還有3大加碼，想揪朋友家人出門玩一波，又想省荷包的小資族們就趁現在！

力麗哲園飯店月潭館精緻雙人房。圖／摘自官網
力麗哲園飯店月潭館精緻雙人房。圖／摘自官網

此次推出的住宿優惠不到3000元就能入住雙人房！使用範圍包括旗下5大飯店，馬告生態園區棲蘭山莊、馬告生態園區明池山莊、力麗哲園飯店日潭館、力麗哲園飯店月潭館及花蓮力麗華美達安可酒店，儷山林日月潭館、儷山林墾丁館、台北久居棧旅店也能適用。除此之外，使用三張住宿券還能跳級入住四星級酒店，位於宜蘭的力麗威斯汀度假酒店一舶兩食，享有更奢華的入住體驗。520中午12點準時開搶，還不快把時間記下來！

大量購買的朋友們還有更多加碼優惠，只要你單筆購買滿5張以上，即加贈「300元抵用券」、「免費房型升等券」、「假日免加價券」各一張，單筆購買聯合住宿券滿10張以上，除了以上3大優惠，再多送你一張聯合住宿券，等於買十送一有夠超值。此外於旅展期間加入力麗觀光LINE官方帳號，還能輕鬆獲得「100元抵用券」，更多其他優惠與最新資訊請上力麗觀光官網查詢。

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觀光 酒店 旅展 日月潭

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