一券在手，8飯店都可用！力麗觀光優惠下殺3.2折 「住宿券3000有找」520開搶
為了刺激國內旅遊風氣，多家飯店都接連推出線上旅展，由力麗觀光舉辦的「2022春夏線上旅展」自5月20號開跑，限期11天至5月30號，推出2999超優惠聯合住宿券，只要一券在手，旗下5大飯店皆能適用，從日月潭、宜蘭到花蓮都有據點，一次購買5張以上還有3大加碼，想揪朋友家人出門玩一波，又想省荷包的小資族們就趁現在！
此次推出的住宿優惠不到3000元就能入住雙人房！使用範圍包括旗下5大飯店，馬告生態園區棲蘭山莊、馬告生態園區明池山莊、力麗哲園飯店日潭館、力麗哲園飯店月潭館及花蓮力麗華美達安可酒店，儷山林日月潭館、儷山林墾丁館、台北久居棧旅店也能適用。除此之外，使用三張住宿券還能跳級入住四星級酒店，位於宜蘭的力麗威斯汀度假酒店一舶兩食，享有更奢華的入住體驗。520中午12點準時開搶，還不快把時間記下來！
大量購買的朋友們還有更多加碼優惠，只要你單筆購買滿5張以上，即加贈「300元抵用券」、「免費房型升等券」、「假日免加價券」各一張，單筆購買聯合住宿券滿10張以上，除了以上3大優惠，再多送你一張聯合住宿券，等於買十送一有夠超值。此外於旅展期間加入力麗觀光LINE官方帳號，還能輕鬆獲得「100元抵用券」，更多其他優惠與最新資訊請上力麗觀光官網查詢。
延伸閱讀：
．呼喊「李Ｏ穎」！對中身份證2字「九族文化村免費玩」，還有2人同行1人免費
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言