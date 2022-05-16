今全台有雨 氣象局曝下一波鋒面來襲時間

中央氣象局表示，受到東北季風影響，台灣地區天氣感受濕涼，台灣本島清晨最低溫14到20度，最低溫出現在新北石門，僅14.7度，苗栗西湖也是，桃園15度，馬祖金門澎湖介於12至18度，今天各地都有陣雨，外出應攜帶雨具，隨時注意氣象局發布的大雨特報。

中央氣象局技正王君賢表示，未來氣象趨勢，今天到明天清晨是最涼的期間，北台灣高溫不超過20度，其他地區高溫23度、甚至以下，整天都感受到濕涼，最低溫發生在今天、明天清晨，北部都會區在16度左右，其他地區溫度約18到19度，近山區或空曠地區，北台灣清晨低溫在14度上下，明天開始東北季風減弱，氣溫回升，周三29、30度發生。

王君賢表示，鋒面在巴士海峽，台灣對流雲系消消長長，一整天都有降雨情況，清晨降雨基隆以北、東部山區，降雨明顯間，氣象局發布大雨特報，比較明顯是中部以北，明天白天降雨趨緩，西半部地區轉為多雲，甚至會透光情形，東半部地區有些短暫下雨，大台北地區偶爾零星降雨，午後中南部山區也可以能降雨；周五開始受到另外一波鋒面影響，有降雨可能。

王君賢說，今天受到鋒面影響，各地都有降雨機會，提醒大家，周五受到鋒面影響，有另一波降雨機會。