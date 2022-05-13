身分證拿出來！台北福容飯店歡慶16歲「中兩字最高折500元」，再抽萬元住宿券
身分證快拿出來對獎！台北福容飯店（台北一館）歡慶16週年特地推出身分證數字對對樂活動，只要數字符合兩數字，每字折抵房費100元，最多折抵500元，直接抵用住房專案，另外福容春夏線上旅展也開賣囉，只要具備會員身份，獨享買15送1再贈1的優惠唷。
台北福容飯店（台北一館）為了歡慶成立16週年，只要即日起至5月31日，身分證字號有數字1或6，每字折抵房費100元，重複對中多組數字也可，最多重複五字可折抵500元。另外，只要當日在台北一館消費金額滿1600元，持發票至1樓櫃台能兌換抽獎券1張，消費金額越歌抽獎券越多，有機會抽中價值上萬元的「豪華客房住宿券」(以享福卡會員app派發)，就能免費入住1晚。
最後，福容春夏線上旅展推即日起推出囉，會員獨享買15送1再贈1，平均一張住宿券優惠只要2,559元超狂，另外只要在此檔旅展購買套券，憑發票登錄享福卡 APP 還可抽大獎喔。快把握機會囉，更多好康請上官網查詢。
官網：https://www.fullon-hotels.com.tw/
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