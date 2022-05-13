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「智能機器人」進駐飯店！六福萬怡全新自動化服務上線，現在Buffet「加1元送五星住宿1晚」

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／台北六福萬怡酒店提供
圖／台北六福萬怡酒店提供

後疫情時代，人與人之間的距離成為疫情成敗的關鍵，為了提供所有旅客更安全的服務，台北六福萬怡酒店把智慧科技結合人力，推出「智能機器人」進駐酒店，分工化現場服務人員與機器人，讓旅客體驗更高品質的奢華享受。另外即日起至6月底平日至「敘日全日餐廳」用餐，加1元入住五星客房，快把握機會住起來！

圖／台北六福萬怡酒店提供
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台北六福萬怡酒店因應後疫情時代的數位轉型，將人際互動區分智慧化，規劃將勞動性工作將由機器人代勞，服務人員則可花更多時間提供旅客更優質的服務。而智能機器人導入清消、送餐、接待等三大智能機器人，從客人交通索引、館內引導，再到館內各處清消、送餐協助等統統都有，直接飯店科技化！如果是清消機器人，可24小時不間斷於館內各處進行定時定點清消作業，用高規格防疫標準，一次可做到紫外線消毒、乾化清潔等多重作業，讓場域更安全；送餐機器人則負責輸送餐點，將更有效率把餐點送到客人手中；最後接待機器人則可提供客人旅遊周邊地圖，告訴客人哪裡好吃好玩，還有停車、交通資訊，甚至指引客人至館內及停車場電梯等。台北六福萬怡酒店也允諾未來將持續透過大數據服務洞察客戶需求，提供分眾化、客製化的旅客體驗，讓服務更到位。

圖／台北六福萬怡酒店提供
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最後，現在只要即日起至6月30日的平日週一至週四至「敘日全日餐廳」享用吃到飽，真的只要1元加購入住南港最療癒景緻的五星客房。更多好康資訊請上官網查詢。

圖／台北六福萬怡酒店提供
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台北六福萬怡酒店

地址：台北市南港區忠孝東路七段359號7樓

電話：02-6615-6560

官網：https://courtyard.ezhotel.com.tw/1

圖／台北六福萬怡酒店提供
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圖／台北六福萬怡酒店提供
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