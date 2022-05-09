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福容飯店「買1晚送1晚」再享免費升等海景房！一人免1500入住石門福華全新湖景套房

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／福容大飯店福隆店官網、福容大飯店臉書專頁、圖右下／石門福華提供
圖／福容大飯店福隆店官網福容大飯店臉書專頁、圖右下／石門福華提供

免對身分證好康再加碼！福容大飯店福隆店為歡慶6週年推出的「免費住」專案引爆熱議，如今飯店全新推出新活動，入住一晚就送墾丁、花蓮或高雄店任選一晚，平日還有機會可免費升等海景房，挑戰最新買一送一；而坐擁湖景第一排的石門福華也新打造270度環湖套房與咖啡廳，兩人共2990元就能搶先入住，讓大家防疫期間也能獨享渡假體驗。

圖／福容大飯店福隆店官網
圖／福容大飯店福隆店官網

福容大飯店福隆店

精緻和洋客房。圖／福容大飯店福隆店官網
精緻和洋客房。圖／福容大飯店福隆店官網

配合6週年，福容大飯店福隆分店「兩人一皮箱暢玩全台灣 一泊一食」活動即日起登場，截至5/31只要完成預訂，入住福隆店精緻和洋客房，就加贈墾丁、花蓮或高雄店擇一免費住一晚並附早餐。代表只要兩人成行，平日7999元、平均一人2000元即可收穫雙城遊共兩晚，福隆店平日還可視房況升等海景房、贈送休閒活動DIY、腳踏車、VR、夜訪沙蟹四選一。

從左到右為墾丁、花蓮、高雄店。圖／福容大飯店福隆店官網
從左到右為墾丁、花蓮、高雄店。圖／福容大飯店福隆店官網

適用入住日期為即日起至6/30或9/30至10/31，週六加價1000元、連續假期額外加價。附送的花蓮店週一至週四每日6間升等海景；高雄店精緻客房週日至週四依房況升等豪華2床房。提醒大家方案官網限量開賣，每日數量有限售完為止，而免費住宿券將由會員系統派發，入住前別忘了先註冊會員囉。

石門水庫福華渡假飯店

和式景觀雙人房入住2990元起。圖／石門福華提供
和式景觀雙人房入住2990元起。圖／石門福華提供

鄰近石門水庫的石門福華擁有90間客房，近期重新改造升級，目前以木質色系為主視覺打造2至8樓的和式、西式新房型，每房都設有私人陽台，任住客開窗即享無敵湖景。即日起至6/30平日入住雙人房享2990元特價、假日則3490元起。而3樓還有400坪親子樂園可以免費玩，加上已開放的山景泳池，讓大家用最平價享受多重美景、設備及住宿體驗。

豪華景觀房示意圖。圖／石門福華提供
豪華景觀房示意圖。圖／石門福華提供

咖啡廳3D示意圖。圖／石門福華提供
咖啡廳3D示意圖。圖／石門福華提供

而官方也搶先曝光了籌備中的9至11樓「行政家庭房」、「行政套房」，強調整片落地窗搭配圓頂、拱門等空間設計，其中「行政套房」還能將270度湖景盡收眼簾，預計2022年底前完工；大廳部分7月起也將變身秘境咖啡廳，室內採灰、白、咖啡色簡約色調，戶外則被湖光山色的環境環繞，有望成為新的打卡朝聖地，在飯店就能美拍。

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石門水庫 福容大飯店 福華大飯店 買一送一 咖啡廳

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