犒賞媽媽玩樂園！義大世界入園只要100元、六福村母子套票免千元
本週母親節即將到來，各大業者紛紛祭出優惠吸引「媽咪」消費。這回義大遊樂世界宣布全台灣的媽咪們入園只要100元，同行者最高還可享約5.8折優惠入園。另外六福村也祭出母親節專案套票，兩人入場免千元。
時序即將來到了炎熱的立夏，也是一年一度的母親節到來，高雄「義大遊樂世界」日前正式宣告，即日起至5月8日，只要憑戶口名簿影本(或翻拍即可) 及有照相關證件證明購買票券，媽咪們真的只要100元即可入場，不僅如此，再享最多4位陪同者最高約5.8折，每位也只要520元。值得一提的是，媽媽與陪同者需同時購票及入園，且最後售票時間至下午3點半止。
另外，2022義大皇家劇院年度大秀『奇幻之旅』，招集來自世界各國的頂尖舞者領銜演出，並結合文化風情、舞蹈、特技與精湛的魔術表演，現在一人也只要299元。
最後不僅義大遊樂世界，六福村也祭出母親節親子套票專案，雙人含一張成人女性與一張學童票只要999元，只要即日起至5月8日至六福村線上商城皆能享有此優惠。更多好康優惠請上義大遊樂世界與六福村官網查詢。
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