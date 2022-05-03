台北喜來登「防疫優惠」7選！ 外帶85折、連住7晚送住宿券與小黃卡75折統統都有

新冠疫情升溫，連日破萬確診病例也開啟了疫情新生活時期，飯店業者紛紛推出「防疫優惠」試圖持續活絡飯店市場。而台北喜來登大飯店特地推出「防疫7大優惠」，從小黃卡7折、連住7日與外帶自取85折等統統都有，UDN小編特地整理懶人包，一起來看看吧！

7日連泊方案送頂級住宿券

現在只要連續入住首席客房7晚含早餐，每晚平均只需4,127元 (已含15.5%稅金與服務費)，還可獨享館內餐廳8折餐飲抵用券2張與防疫小禮包。住宿期間另可享洗衣5折優惠，再贈送寒舍集團旗下最新開幕精品酒店寒居燁鴞住宿券(價值12,000元)一張，以及寒舍艾美主管套房(價值36,000元)或礁溪寒沐語木居(價值18,800元)住宿券一張。預訂日期從即日起至6月20日，而入住日期：即日起至6月22日，數量有限敬請把握！

圖／台北喜來登大飯店官網

4天3夜方案含早餐與洗衣5折優惠

台北喜來登大飯店的「防疫好生活」4天3夜方案，CP值極高，平均每晚只需2,999元 (已含15.5%稅金與服務費)，連續入住舒適客房3晚含早餐與洗衣5折優惠。預訂日期為即日起至6月20日，而入住日期則優惠即日起至6月27日止，快揪團周遭小資族一起「安心小度假」吧！

圖／台北喜來登大飯店官網

辰園、比薩屋與SUKHOTHAI餐廳單點自取85折

主打防疫新生活的台北喜來登，旗下的辰園、比薩屋、SUKHOTHAI等三家餐廳特地推出外帶自取優惠，在家也能擁有星級享受，訂購方式多元，透過電話、24H線上購物車等方式預訂都可以，自取者再享85折優惠喔。

圖／台北喜來登大飯店官網

請客樓、辰園、SUKHOTHAI、桃山、比薩屋與安東廳分享餐自取9折

除了單點自取優惠外，請客樓、辰園、SUKHOTHAI、桃山、比薩屋與安東廳也推出「分享餐」自取9折優惠，包含擁有米其林二星餐廳請客樓推出四人餐、米其林餐盤推薦的辰園也有廣式片皮鴨分享餐、粵式風味四人餐與粵式風味雙人餐等。

圖／台北喜來登大飯店官網

The Deli外帶餐盒與便當統統都有

台北喜來登大飯店位於一樓的The Deli主打每日新鮮現做輕食及熱食，也包含各式手工烘焙麵包及甜點，現在因應疫情推出數十款外帶「精選中西式」餐盒，包含碳烤雞腿排餐盒、南洋咖哩雞餐盒、韓式炸雞餐盒、鮪魚義大利麵、照燒烤牛排餐盒、紅酒燴牛肉餐盒與德式豬腳等。若想點選清爽沙拉還有義式火腿起司沙拉、燻鮭魚凱薩沙拉與藜麥鴨胸沙拉等可選擇。

圖／台北喜來登大飯店官網

嚴選「五星外帶分享餐」

台北喜來登大飯店因應疫情，特地即日起推出「五星外帶分享餐」每組1,200元(適用四位)，集結擁有三十年深厚經驗的廚藝團隊打造的外帶佳餚，從人氣拼盤、肉類、海鮮與時蔬等四菜一飯統統都有，不僅如此，每月還會變換4款熱門人氣好菜，絕對是家庭好友或上班族適合的外帶美食首選。

圖／台北喜來登大飯店官網

持疫苗「小黃卡75折優惠」

只要即日起至5月31日前，於SUKHOTHAI、比薩屋與安東廳等三家餐廳平日用餐（週一至週四午晚餐、週五午餐餐期），最少4人最多10人前往用餐並持有小黃卡打滿兩劑享8折優惠，打滿三劑則可享75折優惠。另外「Buffet之王」的十二廚也推出限時小黃卡用餐優惠，只要5月7日與8日於十二廚用餐，出示打滿三劑小黃卡，即可享75折優惠喔。

圖／台北喜來登大飯店官網

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