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長榮航馬拉松 10月27日開跑

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
長榮航空城市觀光馬拉松昨天開放報名。長榮航空總經理孫嘉明（左三）邀請交通部觀光署組長黃易成（左起）、路跑協會理事長郭國雄、文化休閒運動協會名譽理事長秦熙嶽、北市體育局專門委員呂生源等人主持開跑記者會。 長榮航空／提供
長榮航空城市觀光馬拉松昨天開放報名。長榮航空總經理孫嘉明（左三）邀請交通部觀光署組長黃易成（左起）、路跑協會理事長郭國雄、文化休閒運動協會名譽理事長秦熙嶽、北市體育局專門委員呂生源等人主持開跑記者會。 長榮航空／提供

長榮航空城市觀光馬拉松」昨（2）日開放報名，將於10月27日在總統府前開跑。長榮航空（2618）總經理孫嘉明表示，今年導入全新塗鴉視覺連接台北跟世界橋梁，期待更多海外跑者搭乘長榮航空參加馬拉松。

長榮航空昨天邀請中華民國路跑協會理事長郭國雄、交通部觀光署組長黃易成、北市府體育局專門委員呂生源、中華民國文化休閒運動協會名譽理事長秦熙嶽與孫嘉明主持記者會，邀請跑者踴躍報名，組別有全程馬拉松、半程馬拉松、10公里和3公里，共24,000個名額。

孫嘉明指出，今年獎勵加碼，除調高全程及半程馬拉松男、女冠軍獎金、加贈台灣馬拉松選手全馬組男女冠軍全球不限航點經濟艙機票一張，幼苗團體組冠軍可獲得國內路跑賽常勝軍周庭印一周特訓班課程。

今年長榮航空邀請休士頓知名街頭塗鴉藝術家GONZO247設計賽事主視覺，他以多次搭乘長榮航空訪台經驗，以及去年親臨賽事現場的感受為靈感，將跑者在賽道上看到的台北地標及休士頓知名地標展現於創作中，而圓弧波浪狀橋樑及奔跑中的跑者，代表長榮航空串起休士頓與台北的交流，期待更多海外跑者前來參加馬拉松。

今年長榮航空馬拉松「幼苗計畫」邁入第三年，10公里組內額外增加個人及團體組的獎項，只要2008年9月1日至2011年8月31日間出生的青少年跑者，除提供男、女個人組前五名優勝獎金，為號召全台校園田徑好手組團參賽，滿五人組隊並登記團體組別，優勝隊伍可獲得NIKE跑鞋每人一雙，更可參加「印帝」周庭印的一周專屬特訓班。

長榮航空並與雄獅、東南、長汎假期、福泰旅遊等旅行社合作，結合旅遊及體育資源，精選國外知名賽事，打造「長榮航空世界跑」，邀請跑者跑向全世界，讓跑者搭乘長榮航空安心出國比賽，輕鬆挑戰各大馬拉松賽事。

觀光 長榮航空 馬拉松

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