66歲女醫師跑超馬 成績刷新紀錄

屏東民眾醫院66歲院長張淑鳳熱愛馬拉松，上月參加台北超級馬拉松65歲以上女子組12小時賽事，成績刷新中華民國超級馬拉松運動協會全國分齡組紀錄。她說，50歲才接觸慢跑，老人常怕傷膝蓋或有心血管疾病不敢跑步，其實只要注意場地、跑鞋、姿勢、速度與心肺狀態，中高齡也適合跑步。

張淑鳳2月23日參加台北超級馬拉松，丈夫蘇哲能醫師全程陪伴並補給，12小時內跑完72.964公里，締造全國65歲女子組新紀錄。她提到，起初為減重而跑步，從10公里開始嘗試，目前月跑量200公里。

張淑鳳說，她不是運動員，從小走路上學，小學單趟15分鐘到校、國中20分鐘、高中40分鐘，幾乎每天走路運動30到80分鐘，可能是從小訓練，肌耐力較好。

張淑鳳跑步過程不是一帆風順，她在56歲時車禍導致頸椎受傷，隔年又摔倒兩次壓迫頸椎神經根，一度痛不欲生。受傷後停賽3年，直至60歲又開始路跑，常拿半馬或全馬冠軍。

張淑鳳說，台灣邁入超高齡社會，隨著老化體能下降，若提早失能會是未來社會的大問題。運動、營養、生活態度習慣是最重要健康促進方式，她也希望以自身例子勉勵中老年人養成持續運動習慣，接下來要繼續挑戰超馬，並以完成50英里（80.4672公里）為目標。