行政院：源頭完善移工管理政策
對於監察院促請行政院正視移工政策失衡衍生之偷渡問題，行政院官員昨表示，政院將持續要求勞動部及內政部等各目的事業主管機關，共同研商減少移工失聯的解決對策，並研提改善勞動條件及薪資結構、加重處罰非法雇主及非法仲介、縮短雇主遞補移工之空窗期等政策，藉由源頭完善移工管理政策，減少移工失聯情形。
政院官員說，近年政府透過「行政院治安會報」及海洋委員會主政的「行政院查緝走私偷渡聯繫會報」，加強橫向聯繫及情資交換，且整合跨部會查緝能量，提升遏止偷渡成效。
移民署、海巡署及警政署都表示，對於非法移民查緝已有精進作為，但內部人士指出，此問題牽扯到台灣移民政策，須跨部會協商，源頭需要政院解決。
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