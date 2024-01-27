行政院：源頭完善移工管理政策

聯合報／ 記者廖炳棋劉宛琳／台北報導
行政院官員昨表示，政院將持續研商減少移工失聯的解決對策。圖為警方查獲失聯移工。記者陳苡葳／翻攝
行政院官員昨表示，政院將持續研商減少移工失聯的解決對策。圖為警方查獲失聯移工。記者陳苡葳／翻攝

對於監察院促請行政院正視移工政策失衡衍生之偷渡問題，行政院官員昨表示，政院將持續要求勞動部及內政部等各目的事業主管機關，共同研商減少移工失聯的解決對策，並研提改善勞動條件及薪資結構、加重處罰非法雇主及非法仲介、縮短雇主遞補移工之空窗期等政策，藉由源頭完善移工管理政策，減少移工失聯情形。

政院官員說，近年政府透過「行政院治安會報」及海洋委員會主政的「行政院查緝走私偷渡聯繫會報」，加強橫向聯繫及情資交換，且整合跨部會查緝能量，提升遏止偷渡成效。

移民署、海巡署及警政署都表示，對於非法移民查緝已有精進作為，但內部人士指出，此問題牽扯到台灣移民政策，須跨部會協商，源頭需要政院解決。

移工 行政院 移民署

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