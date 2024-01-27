查緝陷困境…500人查8萬失聯移工 移民官苦到出走

監察委員指出，越南籍偷渡人口居高不下，移民署執法人力卻沒有隨移工引進人數同比例增加；事實上，第一線移民官對於人力不足早有怨言，加上勤務繁重，人力增加進度趕不上，反造成不少移民官出走，寧願到其他部會任職。

據統計，二○○七年全台失聯移工估兩萬多人，如今翻四倍變八萬多人。但移民署人力卻沒明顯增長，維持兩千多人的規模，負責查緝失聯移工的專勤隊，更只有五百多人，還得扣除內勤人力，以台北、新北、桃園市專勤隊為例，人數只有數十人，卻要面對失聯移工數千人，就算有警察、海巡等友軍支援查緝，能量依然不足。

過去調查局也被要求協助查緝逃逸移工，甚至列入管考績效，理由是有國安隱憂，不少外勤據點常在追捕過程中受傷，令基層調查官炸鍋，紛紛向高層反映取消此項工作業務。疫情過後，調查局已不再將追緝逃逸移工列入管考。

不過，增加人力也並非根本解決之道，一名移民官表示，國內各產業缺工嚴重，企業不斷呼籲政府加大移工數量，但目前政府對移工政策的規畫，沒有完整有效的方案。

有移民官說，失聯及偷渡移工問題，牽扯到勞動部政策規畫、民間人力仲介佣金等環節，說穿了就是經濟問題，移工會失聯、偷渡，就是因打黑工的利益高於合法管理下打工的收入。

移民官指出，移工就是要賺錢，目前合法移工待遇較黑工低，只要勞動部對移工政策全盤檢討，對人力仲介費用及佣金考慮調整，制定雙贏政策讓移工負擔減輕，讓合法打工的效益高於打黑工，失聯、偷渡移工數量自然大幅減少。