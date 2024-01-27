學者看偷渡 提高罰則、檢討勞力市場與入境政策

監察院促請行政院正視移工政策失衡衍生的偷渡問題，台大國發所副教授辛炳隆表示，樂見監察院正視越南籍非法偷渡人士氾濫問題，政府具體可行的，包括提高罰則、檢討台灣勞力市場需求、檢討過於寬鬆的入境政策等三大面向。

辛炳隆表示，首先要提高罰則，能起到事前嚇阻的效果，這相當重要，特別是在稽查人力嚴重不足情況下，越南偷渡人士被查緝的機率並不高，能提高罰則，將會有預防之效。

辛炳隆指出，第二要檢討台灣的勞力市場需求，會有這些源源不絕的偷渡人士，正是因為國內有此需求，可知國內勞力市場是有待更完善的法規、配套改善的，若能處理好這塊，自然能從根本來解決偷渡氾濫問題。

辛炳隆說，第三也是馬上就能做的，是要檢討過於寬鬆的入境政策，近年由於推廣新南向，越南等國家人民來台相對容易，許多都是觀光名義來台，然後就失聯了，要杜絕偷渡日益嚴重問題，針對東南亞國家的入境要有所把關，是一大課題。

民眾黨立委賴香伶表示，截至去年底，全台失聯移工超過八萬人，政府實施「擴大逾期停留外來人口自行到案專案」，雖有免除強制收容等作法，但並未真正解決問題。外國籍浮屍反映人口販運問題，呼籲政府簡化合法聘雇流程，避免移工尋求非法管道偷渡，有效解決失聯移工問題。

賴香伶說，政府必須根除巧令名目的收費情形，直接與移工母國合作、協調契約內容，同時加強查緝國內人口販運，才能杜絕歪風，且移工在龐大仲介費壓力下，若失業找不到工作，只會從事非法勞動，不會為節省罰款主動選擇被遣返，要求政府提高移工權益保障，並簡化合法聘僱流程，才能打造移工有尊嚴的工作環境。