王惠美影片謝英雄 許淑華電商賣農產

彰化縣長王惠美昨天施政滿5周年，未按往例公開舉辦縣政成果發布會，而是在臉書發布「彰化前行．感恩有您」影片，感性地答謝每位成就縣政的無名英雄；南投縣長許淑華就職滿周年，則是在電商平台行銷南投優質農特產品，提高農民收益。

王惠美在影片中，主要訴求是對各行各業從業人員以及志工的感謝，並帶出與彰化日常息息相關的政策成果，從教育、交通、全齡照顧、青年就創業等面向的重要施政成績。

王惠美動之以情，記錄鄉親每天守護彰化的日常，並在片尾感性地說出心內話，感謝每位無名英雄，「彰化有你們，真好」。

南投縣長許淑華昨就職滿周年，「品味南投」電商平台上線。記者賴香珊／攝影

南投縣長許淑華昨天出席「品味南投」電商平台上線開賣記者會，期許自己要持續提升縣內農特產品的優質形象，更透過各通路媒合幫忙，將南投農產好物賣出去，創造商機，為農民帶來更大的收益。

許淑華上周在縣政年終記者會上表示，為提升行政效能，縣府組織調整，明年元旦成立運動發展科、交通管理所、青年發展所，並且推動縣立美術館、擴大南崗工業區，建構便捷交通路網，與旅遊業合作，擴大吸客效應。