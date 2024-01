澳網／謝淑薇登女雙世界第2 發文秀獎盃照網歪樓

謝淑薇今年在澳洲網球公開賽創造歷史,成為賽史24年來首位包辦混雙及女雙冠軍的選手,她今天也在社群網站秀出兩座冠軍獎盃照,並感謝大家的祝福。

謝淑薇發文貼出自己和兩座獎盃的合照,並寫道,「謝謝大家的祝福,澳網獎盃好新奇好可愛喔。So cute,So new Thank you all。」

網友們紛紛留言恭喜謝淑薇,有網友歪樓表示,「獎盃長這樣?好想倒點什麼進去的感覺。」謝淑薇回應:「香檳是個不錯的選擇。」也有人說,「感覺可以裝飯」謝淑薇則表示,「這飯碗也太大。」

謝淑薇復出9個月就奪下4座大滿貫冠軍,女雙世界排名從第6升上第2,僅次比利時搭檔梅騰絲(Elise Mertens),落後298分,如果接下來比賽順利,她有機會自2021年11月14日後,重登女雙球后寶座。