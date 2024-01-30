澳網／謝淑薇登女雙世界第2 發文秀獎盃照網歪樓

謝淑薇今年在澳洲網球公開賽創造歷史，成為賽史24年來首位包辦混雙及女雙冠軍的選手，她今天也在社群網站秀出兩座冠軍獎盃照，並感謝大家的祝福。

謝淑薇發文貼出自己和兩座獎盃的合照，並寫道，「謝謝大家的祝福，澳網獎盃好新奇好可愛喔。So cute，So new Thank you all。」

網友們紛紛留言恭喜謝淑薇，有網友歪樓表示，「獎盃長這樣？好想倒點什麼進去的感覺。」謝淑薇回應：「香檳是個不錯的選擇。」也有人說，「感覺可以裝飯」謝淑薇則表示，「這飯碗也太大。」

謝淑薇復出9個月就奪下4座大滿貫冠軍，女雙世界排名從第6升上第2，僅次比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens），落後298分，如果接下來比賽順利，她有機會自2021年11月14日後，重登女雙球后寶座。