快訊

桃園蘆竹嚴重車禍！騎士紅綠燈前「捲進貨車底」爆頭亡

蘋果西打母公司大飲「農曆年前傳跳票」下午3點召開重訊記者會

信義新地標台北天空塔恐變爛尾樓？開發商回應了

澳網／謝淑薇登女雙世界第2 發文秀獎盃照網歪樓

聯合新聞網／ 綜合報導
比利時搭檔梅騰絲(左)、謝淑薇(右)。 法新社
比利時搭檔梅騰絲(左)、謝淑薇(右)。 法新社

謝淑薇今年在澳洲網球公開賽創造歷史，成為賽史24年來首位包辦混雙及女雙冠軍的選手，她今天也在社群網站秀出兩座冠軍獎盃照，並感謝大家的祝福。

謝淑薇發文貼出自己和兩座獎盃的合照，並寫道，「謝謝大家的祝福，澳網獎盃好新奇好可愛喔。So cute，So new Thank you all。」

網友們紛紛留言恭喜謝淑薇，有網友歪樓表示，「獎盃長這樣？好想倒點什麼進去的感覺。」謝淑薇回應：「香檳是個不錯的選擇。」也有人說，「感覺可以裝飯」謝淑薇則表示，「這飯碗也太大。」

謝淑薇復出9個月就奪下4座大滿貫冠軍，女雙世界排名從第6升上第2，僅次比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens），落後298分，如果接下來比賽順利，她有機會自2021年11月14日後，重登女雙球后寶座。

澳網 謝淑薇

相關新聞

澳網／謝淑薇登女雙世界第2 發文秀獎盃照網歪樓

謝淑薇今年在澳洲網球公開賽創造歷史，成為賽史24年來首位包辦混雙及女雙冠軍的選手，她今天也在社群網站秀出兩座冠軍獎盃照，並感謝大家的祝福。 謝淑薇發文貼出自己和兩座獎盃的合照，並寫道，「謝謝大家

【專家之眼】台灣最強大腿──謝淑薇的澳網奇蹟

今年開春第一個大滿貫，澳洲網球公開賽，在充滿戲劇性當中，轟轟烈烈地落幕了。對國內球迷而言，最大的驚喜，莫過於謝淑薇連奪混...

澳網／謝淑薇自曝剛復出找不到搭檔 連奪兩冠狀況才改變

謝淑薇昨天在澳洲網球公開與賽女雙與搭檔梅騰絲（Elise Mertens）奪下冠軍，成為賽史24年來首位包辦混雙及女雙的球員，不過她自曝，一開始聯繫好幾位球員組隊都被拒絕。 謝淑薇去年4月底和中

澳網／不認三巨頭時代結束 辛納：網壇需要新一代冠軍

義大利好手辛納在澳洲網球公開賽男單奪冠，表現讓人眼睛為之一亮，他雖不覺得「三巨頭」世代就此結束，但22歲的他認為，網壇確...

澳網／「讓2追3」擊敗梅德維夫 辛納：我喜歡在壓力中跳舞

年僅22歲的義大利新星辛納（Jannik Sinner）昨天在澳洲網球公開賽冠軍戰「讓2追3」，逆轉擊敗俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev），贏下個人生涯首座大滿貫冠軍，他賽後直言自己

澳網／5盤大戰 辛納男單逆轉勝 奪大滿貫首冠

澳洲網球公開賽昨進行壓軸男單決賽，義大利22歲好手辛納上演超級大逆轉戲碼，前兩盤失利後連搶3盤，以3：6、3：6、6：4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。