快訊

家長哀號！「巧連智月刊」創刊35年 宣布將停止受理訂閱

獨／震驚金融圈！年薪破億金控CEO回來了 傳吳一揆3月回鍋中信金副董

國光客運司機「撐到最後」救全車昏迷不治 相驗死因出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

澳網／不認三巨頭時代結束 辛納：網壇需要新一代冠軍

中央社／ 綜合外電報導
22歲的辛納勇奪澳網冠軍。 路透社
22歲的辛納勇奪澳網冠軍。 路透社

義大利年輕好手辛納（Jannik Sinner）在澳洲網球公開賽男單奪冠，表現讓人眼睛為之一亮，雖不覺得「三巨頭」世代就此結束，但22歲的他認為，網壇確實需要新一代的冠軍。

路透社報導，辛納昨天與俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）激戰5盤後拿下澳網冠軍，是大會10年來首次看到「三巨頭」以外的球員在男單登頂。三巨頭指的是塞爾維亞的約克維奇（Novak Djokovic）、西班牙「蠻牛」納達爾（Rafa Nadal）、退役瑞士球星費德勒（Roger Federer）這3名叱吒網壇近20年的球員。

約克維奇36歲仍打出一手好球雖減緩了三巨頭殞落的速度，但現年42歲的費德勒於2022年高掛球拍，37歲的納達爾今年也可能跟著退休，這讓網壇的金字塔頂端出現世代交替的情況。

而辛納這次澳網封王後，與20歲西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）一起擠身大滿貫冠軍得主行列，是年紀相仿競爭對手間最早取得突破的新生代球員之一。

22歲的辛納勇奪澳網冠軍。 路透社
22歲的辛納勇奪澳網冠軍。 路透社

辛納今天與獎盃合影時說：「未來會發生什麼很難預測，但身為這個世代一份子還是挺不錯的。」

「我認為下個世代（球員）正是這項運動所需要的，而這也能讓比賽稍微出現變化。」

辛納是自2008年的約克維奇以來澳網最年輕男單冠軍得主。約克維奇2008年首度在澳網稱王，生涯迄今在此捧過10座金盃。辛納在本屆賽事雖於四強撂倒有24座大滿貫冠軍的約克維奇，但並不認為外界應該比較他們兩人。

辛納說：「他是不同層級的，我很高興今年能拿下澳網冠軍獎盃，接下來就看看會發生什麼事。我還有很多要努力的地方，但我會享受這個過程，然後看看未來能有什麼成就。」

辛納靠著俐落的擊球擠身男網菁英行列，昨天更靠著沉著冷靜在決賽中頂住了梅德維夫的犀利攻勢，在落後兩盤的情況下重整旗鼓，鎖定了這次的冠軍。

僅管他在成功拿下冠軍點後倒在球場上，但在慶祝職業生涯迄今最重要一場勝利時並未過於激動。

他解釋說：「我腦子裡有太多情緒，想著我整個職業生涯所做的努力和犧牲。」

「我要和團隊分享這一刻，這可能是我生涯迄今最棒的感覺。」

「這是很棒的感覺，我很開心。昨天還感到不可置信，但今天終於有點真實感，這真是很棒的感覺。」

辛納表示，他以一早和團隊一起用餐的方式，低調慶祝了新賽季有著夢幻般的起步，但表示自己會立即回去練球，確保這次的突破並非曇花一現。

他說：「贏得比賽當然是令人難以置信的事，我真的很開心能有這樣的表現，我們就看看未來還會發生什麼。」

澳網

延伸閱讀

澳網／「讓2追3」擊敗梅德維夫 辛納：我喜歡在壓力中跳舞

澳網／辛納超級大逆轉奪男單冠軍 梅德維夫悲情4年3亞

澳網／與4搭檔奪大滿貫女雙7冠 謝淑薇再現百搭天后風範

澳網／謝淑薇雙料冠軍寫神奇紀錄 隊友笑稱：搞不懂她

相關新聞

澳網／超猛謝淑薇雙料冠軍 「重點是享受比賽」

「台灣一姐」謝淑薇復出後繼續堆高狂寫紀錄，昨與比利時梅騰絲搭檔拍下澳網女雙冠軍，締造暌違24年無人達成的紀錄，成澳網史上...

澳網／「讓2追3」擊敗梅德維夫 辛納：我喜歡在壓力中跳舞

年僅22歲的義大利新星辛納（Jannik Sinner）昨天在澳洲網球公開賽冠軍戰「讓2追3」，逆轉擊敗俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev），贏下個人生涯首座大滿貫冠軍，他賽後直言自己

澳網／5盤大戰 辛納男單逆轉勝 奪大滿貫首冠

澳洲網球公開賽昨進行壓軸男單決賽，義大利22歲好手辛納上演超級大逆轉戲碼，前兩盤失利後連搶3盤，以3：6、3：6、6：4...

澳網／不認三巨頭時代結束 辛納：網壇需要新一代冠軍

義大利好手辛納在澳洲網球公開賽男單奪冠，表現讓人眼睛為之一亮，他雖不覺得「三巨頭」世代就此結束，但22歲的他認為，網壇確...

澳網／22歲辛納大驚奇 義大利最年輕大滿貫賽冠軍

義大利22歲好手辛納（Jannik Sinner）再度上演大驚奇，今天在澳洲網球公開賽男單決賽以3：6、3：6、6：4、...

澳網／辛納超級大逆轉奪男單冠軍 梅德維夫悲情4年3亞

澳洲網球公開賽今天進行壓軸男單決賽，義大利新星辛納（Jannik Sinner）上演超級大逆轉的戲碼，前兩盤失利後連搶3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。