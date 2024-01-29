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澳網／超猛謝淑薇雙料冠軍 「重點是享受比賽」

聯合報／ 記者蘇志畬／綜合報導
「台灣一姐」謝淑薇（右）與比利時梅騰絲搭檔拍下澳網女雙冠軍，兩人興奮地舉獎盃躍起。加上混雙冠軍，謝淑薇締造廿四年來無人達成的紀錄，也成為澳網史上第三人。謝淑薇將個人生涯大滿貫獎盃推進到八座，其中七座是女雙冠軍，她說：「重點是享受比賽。」（法新社）
「台灣一姐」謝淑薇（右）與比利時梅騰絲搭檔拍下澳網女雙冠軍，兩人興奮地舉獎盃躍起。加上混雙冠軍，謝淑薇締造廿四年來無人達成的紀錄，也成為澳網史上第三人。謝淑薇將個人生涯大滿貫獎盃推進到八座，其中七座是女雙冠軍，她說：「重點是享受比賽。」（法新社）

「台灣一姐」謝淑薇復出後繼續堆高狂寫紀錄，昨與比利時梅騰絲搭檔拍下澳網女雙冠軍，締造暌違24年無人達成的紀錄，成澳網史上第三人，謝淑薇說：「重點是享受比賽。」今年她還有機會改寫最年長女雙冠軍、個人四大滿貫奪冠紀錄。

很難想像，謝淑薇在2021年底因傷休息長達18個月，去年復出後接連收穫法網、溫網女雙冠軍。今年剛開季就在澳網包辦混雙、女雙冠軍，個人大滿貫獎盃累積8座，堆高台灣網壇「淑薇障礙」，其中7座女雙冠軍，只差美網這塊拼圖。

謝淑薇與梅騰絲在女雙決賽面對烏克蘭琪切諾克／拉脫維亞奧斯塔朋科組合，雖首盤只花25分鐘勝出，但第二盤雙方互咬，一度以5：5戰平，最後以6：1、7：5直落二奪冠。

「對我來說，最重要的是享受比賽。」謝淑薇在賽後記者會表示：「就算是0：5落後，也可以露出笑容，這沒什麼大不了，團隊合作很重要。」梅騰絲也呼應：「我們真的在場上很享受，跟淑薇搭檔總是很有趣。」

謝淑薇以38歲又24天之齡，成為大滿貫史上第二年長的女雙冠軍，第一名雷蒙奪冠時僅大謝淑薇8天；謝淑薇也是公開年代以來，第三位在澳網單屆包辦女雙、混雙冠軍的球員，過去僅2000年史塔布絲、1969年寇特曾辦到。

澳網 謝淑薇

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