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澳網／女雙首奪冠 謝淑薇：最重要的是享受比賽

中央社／ 台北28日電
台灣網球名將謝淑薇與比利時女將梅丹斯拿下澳洲網球公開賽女雙冠軍，這也是謝淑薇在澳網女雙首冠。 圖／新華社
台灣網球名將謝淑薇與比利時女將梅丹斯拿下澳洲網球公開賽女雙冠軍，這也是謝淑薇在澳網女雙首冠。 圖／新華社

台灣網球名將謝淑薇今天與比利時女將梅丹斯拿下澳洲網球公開賽女雙冠軍，這也是謝淑薇在澳網女雙首冠，她賽後表示，最重要的是享受比賽；梅丹斯則稱與謝淑薇一起打球很有趣。

謝淑薇過去曾在2021年溫布頓網球錦標賽與梅丹斯（Elise Mertens）合力捧起女雙金盃，這次澳網則是繼2021年美國網球公開賽後，2人在大滿貫賽事再度合拍，今天決賽以6比1、7比5橫掃烏克蘭的克奇諾（Lyudmyla Kichenok）與拉脫維亞的奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），奪得合拍以來第2冠。

這一冠不僅是謝淑薇澳網女雙首冠，還是大滿貫生涯第8冠（混雙、女雙），不過對於她而言，她強調：「最重要的是享受比賽。」

即使是在高張力的大滿貫澳網賽場，謝淑薇依舊常帶著笑容應對，她在賽後記者會時表示，即使比賽陷入0比5落後，也可以露出笑容，「這沒什麼大不了的，這總是需要團隊合作。」

一旁梅丹斯受訪時也與謝淑薇說法相呼應，她表示，「說實話我們很享受比賽，無論是場上還是場下，我的意思是，和謝淑薇打球非常有趣，雖然有時候我不知道她在做什麼。」

世界女子職業網球協會（WTA）官網報導，謝淑薇以38歲又24天之姿，成為大滿貫賽事史上第2年長的女雙冠軍得主，美國選手蕾夢（Lisa Raymond）2011年贏得美網冠軍時，僅比謝淑薇還大8天。

澳網 謝淑薇

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